美科技巨頭華山論劍 台AI股漲勢再起？

AI題材一波波，根據外媒報導，美國最強科技巨頭領袖將於9月13日前往國會山莊，參加參議院多數黨領袖舒默的首場人工智慧 (AI) 見解論壇，預料又將掀起一波AI話題，台股AI相關概念股廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)29日早盤股價攻勢再起。

外媒28日引述消息人士報導，美國最強科技巨頭領袖將於9月13日前往國會山莊，參加參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer) 的首場人工智慧AI見解論壇，為AI政策的製訂奠定基礎。

這場閉門論壇將邀請眾多重量級人物，包括特斯拉執行長馬斯克、Meta執行長祖克伯，Google執行長皮查伊、OpenAI執行長Sam Altman、輝達執行長黃仁勳和微軟聯合創始人比爾蓋茨。

台股AI概念股經過一波飆漲後，近期股價陷入高檔震盪走勢，投資人戒慎恐懼，惟AI仍是全球最熱門議題，在美國重量級大咖紛紛跨入AI相關領域下，預估短期內AI話題將持續延燒，台股相關概念股廣達、緯創、技嘉、台積電(2330)仍是市場關注焦點。

不過面對即將召開的美科技巨頭AI論壇，國內網友似乎不買單認為「各路高手華山論劍」、「台灣廠沒派人參加？」、「武林大會，要搶屠龍刀了」、「台廠真的弱了，人家正牌營收強強滾，我們這邊還衰退」、「台廠股價嚇死人，營收笑死人」。

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