緯創反彈可進場?分析師建議CoWos這7檔

緯創彈了 AI伺服器股可進場？分析師喊母湯：聯電等7家CoWos肉更多

台股即將進入9月，AI股走勢成後市漲跌關鍵，雖一哥緯創今（29）日開盤勁揚逾2％，但分析師指出，AI伺服器台廠搶單惡化，導致個股籌碼鬆動，比起AI伺服器族群，打入輝達CoWos新供應鏈的日月光、聯電更值留意，除聯家軍的原相、聯傑、智原，還可追蹤閎康、汎銓等半導體檢測廠，另有分析師認為，短線AI股籌碼紊亂，進場時機未至，「現買現套」機率高。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，當前AI伺服器相關供應鏈普遍存在賣壓，部分原因是有研調機構預估，隨輝達AI伺服器市場大有斬獲，未來ODM代工架構趨於同質化，搶單情況惡化，導致了部分個股籌碼鬆動，股價走跌。

目前廣達、華碩、仁寶等皆是創高後才拉回，技嘉則是維持相對強勢，與緯創、英業達、神達等未過前高的走勢有所不同，故指標先看廣達、華碩、仁寶、技嘉等相對強勢股，這些股票近日要能盡快過高，AI伺服器股的人氣才能維繫不墜，否則一旦時間拉長，對於該族群不利，近日要密切追蹤。

但他認為，AI伺服器股整理之際，AI晶片供應鏈則是相對強勢，日前輝達公布財報之際，也公布AI晶片庫存月數僅3.2個月，季減41％。

儘管台積電CoWos先進封裝產能已產能全開，仍然無法滿足主要客戶需求，故輝達高層表示已認證其他CoWos封裝供應鏈產能，作為生產備援，目前根據業界消息，日月光、聯電都可望打入輝達CoWos新供應鏈，同屬聯家軍的原相、聯傑、智原等也有買盤，後續可追蹤如半導體檢測的閎康、汎銓等。

永誠國際投顧分析師楊少凱則認為，輝達上周四財報公布後，許多AI股見高就不斷向下拉回整理，像是廣達、緯創、緯穎、華碩都跌回財報前價位。

雖長線主流地位不變，但他認為，技術面必須修正，加上短線籌碼凌亂，都需要時間沉澱，不建議這時衝進場「撿便宜」，即使反彈也會再拉回，現在進場套牢風險大，下一波買點未至。

此外，由於台股即將進入第3波，昨日是屬於下跌第1浪之後的第2浪反彈，楊少凱預估，最多2天後就會進入第3浪，主跌段恐破前低，大盤下測的可能性較大。

蔡正華也說，台股買盤追價意願不足，從期貨觀察，台指期續於半年線震盪，等待多空表態，短線支先看8/23低點16440點，本周重點仍在周四（31日）月底收盤時，行情能否站在7月低點16593點之上，否則9月行情將不利多方。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 李宗莉）

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