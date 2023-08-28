8/29盤前》EV+AI+衛星通訊靚 3檔迎轉機

台股今（8/29）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.輝達（NVIDIA）為求紓解CoWoS產能壓力，積極打造非台積CoWoS供應鏈，其中又以聯電（2303）及日月光（3711）扮二大要角，聯電負責矽中介層（silicon interposer）供貨，而日月光則主導後段的先進封裝，二大半導體廠聯手搶布CoWoS產能，市場看好未來商機將快速成長，28日股價同步放量轉強，聯電創近3周高點，日月光股價更寫近2個月新高。

2.輝達法說會釋出樂觀展望，伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊有望迎來營運成長新契機。法人指出，信驊切入輝達第三代資料處理器（DPU）BF3，將揮別第三季營運谷底，第四季營收估計將季增兩成，明年獲利更有望倍數成長。

3.工研院IEK產科國際所分析師張淵菘表示，雖然PCB產業的第三季旺季強度有待觀察，不過隨著消費性產品持續去庫存，EV、AI伺服器、衛星通訊動能延續，看好PCB產值今、明年可望先蹲後跳，2024年將重返成長；ABF載板受惠於先進封裝領域擴散，明年、後年供不應求幅度將連二年擴大。

市場評估，ABF載板三雄欣興（3037）、南電（8046）與景碩（3189）的波段轉機氣象，值得持續追蹤。（閱讀全文）

4.AI族群持續受到空方勢力壓抑，股價遲遲未演出像樣反彈，IC設計龍頭聯發科繼高盛升評「買進」後，中信投顧最新點名聯發科是邊緣AI趨勢主要受惠者之一，升評「買進」並將股價預期升至870元，帶動股價穩步墊高，肩負起維繫AI供應鏈士氣重任。

5.市場靜待本周將出爐的物價數據以及非農就業數據，美債殖利率從近期高點下滑，華爾街股市28日高開，道瓊工業指數盤中最高漲逾300點，終場漲幅收窄，四大指數皆收紅。

道瓊工業指數勁揚213.08點，或0.62%，收34,559.98點；標普500指數上漲27.6點，或0.63%，收在4,433.31點；那斯達克指數攀升114.48點，或0.84%，收13,705.13點；費城半導體指數收漲42.22點，或1.21%，收3,537.87點。

6.中國大陸近二個月大舉進口半導體生產設備，業界形容「有多少、掃多少」，今年來大陸進口以艾司摩爾（ASML）為主的荷製曝光機，年增率高達64.8％；市場看好，在DUV（深紫外光）設備未受管制之前，陸廠仍將全力備貨，將有助台灣供應鏈，包括帆宣（6196）、家登（3680）、公準（3178）等設備廠，後市營運受惠。

7.台股28日開高走低，AI股持續失血，法人認為，短線類股輪動，高基期漲多股仍遭市場調節，盤面關注重心可留意政策加持題材的個股世紀鋼（9958）、長榮航太（2645）等，有望吸納多方資金。

8.證交所指出，為提升第一上市公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流管道，將於9月1日、5日、6日及11日下午共舉辦八場「第一上市公司財務業務說明會。

本次財務業務說明會共邀請志強-KY、波力-KY、科嘉-KY、中租-KY、茂林-KY、基士德-KY、北極星藥業-KY、永新-KY等八家第一上市公司加入，證交所指出，活動開放現場參與，投資大眾亦可透過證交所WebPro 3.0影音傳播網同步收看。

9.元晶（6443）宣布接獲大型模組訂單，金額約達新台幣30億元，將自8月下旬開始出貨，預計在3個季度內完成所有交貨，可望為未來營運提供穩定動能。

10.外資「推一把」，伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊重登股王寶座，外資看好其中長期價值，助攻其28日開高大漲8.6％，擠下世芯-KY要回股王頭銜，聯發科也跳空上漲重返700元大關，兩大龍頭單日市值合計激增190億元，領軍矽力*-KY、祥碩、譜瑞-KY、力旺等IC設計股補漲行情火熱。

11.泰合新藥開發報喜，旗下抗血栓口溶膜505（b）（2）新劑型新藥三期臨床試驗，獲美國FDA同意以生物相等性（BE）方式，與原廠錠劑比較血液中濃度，由於此試驗僅需招募數十名健康受試者，約需兩個月即可完成，預計明年底即有機會申請藥證，於2025年上市。泰合已規劃明年3月公發，6月登錄興櫃。

12.六方科-KY（4569）受惠於新台幣貶值匯兌收益成長，儘管本業仍在打底，第二季稅後純益仍較上季逆勢成長71.43％，每股純益也自上季的1.02元增至1.74元。

六方科分析，以目前在手訂單來看，包括工業及汽車客戶都重新恢復銷售動能，下半年營運將明顯增溫，其中，高附加價值工業類產品營收貢獻可望超過30％，而與客戶合作開發的缸內直噴（GDI）與傳動系統等高毛利新產品，也都將增量出貨，預估上、下半年營收比重約為四比六。

13.疫後旅遊風潮帶動營運，亞果遊艇（7566）、燦星旅（2719）下半年營運加速推進，全年財報樂觀轉盈。亞果遊艇已售出的一戶遊艇別墅和會員度假中心的分時度假使用權，若能如期於年底完工，全年將轉盈獲利。

而燦星旅7月起財報獲利已轉正，加上日本高知包機載客率逾90％，全年也可望首度獲利。

14.鼎天（3306）日前公告自結獲利，7月合併獲利400萬元，每股稅後純益（EPS）0.08元，相較2022年7月同期虧損500萬元，單月表現轉虧為盈。

15.春燕要來了！國發會28日公布最新景氣報告指出，7月景氣續亮低迷的藍燈，已連九個月呈現藍燈，惟景氣綜合判斷分數上升2分，生產面、貿易面跌幅縮小，金融面已見回升，顯示景氣落底的訊號更為明顯，研判第四季脫離藍燈的機率很高。

16.重量級金控公司法說告一段落，釐清中國大陸曝險部位，聯準會主席鮑爾在全球央行年會「鷹中帶鴿」談話，市場解讀9月將暫停升息，升息接近尾聲，28日金融股富邦金（2881）、國泰金（2882）漲幅逾2％，除了元大金（2885）、國票金（2889）兩檔收平盤，其他均是收紅。

17.台肥（1722）受惠標售新竹土地給達麗建設，上半年每股純益3.17元，創近年同期新高，雖轉投資朱肥公司因尿素價格大跌導致獲利明顯衰退，不過亦因原料價格回跌，肥料本業虧損收歛，加上南港C2開發案漢來飯店10月進駐，不動產租收入提升，今年獲利可望近年新高。

18.近一周進入中元普度高峰，食品類股業績推升下，激勵股價行情穩健向上，統一（1216）、泰山（1218）、聯華食（1231）、宏亞（1236）買盤穩定，因日本排放核廢水意外爆出囤鹽題材的臺鹽（1737），在上周五拉出漲停之後，28日開盤飆破40元，唯後續外資賣壓出籠，終場僅以小漲作收，收盤價37.55元，單日成交飆破3萬張。

19.房地產「代銷雙雄」海悅（2348）、愛山林（2540）下半年將邁向自建案開花結果期。海悅投資3成的台中「達麗創世紀」建案，預計第四季交屋入帳，加入業績貢獻行列；愛山林自建案「帝景3號」則可望第四季取得使照，交屋貢獻業績，近期在除權息行情發威下，股價大催油門，直逼重返100元大關，躍居上市營建股股后。

20.美國商務部長雷蒙多27日抵達中國，展開為期四天的訪中行程，並於28日與中國商務部長王文濤見面，兩人同意成立一個新的商業問題工作組，以試圖解決貿易和投資問題，並促進美國在中商業利益，該工作組每年將舉行兩次副部長級會議，首次會議由美國於2024年初主持。美國透過聲明表示，雷蒙多及王文濤亦同意啟動出口管制訊息交流平台，減少對美國國家安全政策的誤解。

21.戶外機能服飾廠光隆實業（8916）28日法說，董事長詹賀博表示，上半年在成衣營收比重大幅攀升下，帶動合併毛利率與營益率雙創同期新高。光隆表示，儘管第三季營收預估將季減約1成，但從第四季起將逐漸回溫，新引進的戶外高端品牌客戶皆按規畫導入，預計從明年起貢獻營收成長動能。

22.大陸高階通用型空壓機廠力達-KY（4552）因提升產品自製率比重，推升毛利率，高毛利的螺桿空壓機營收占比漸增，第二季及上半年EPS均創近五年同期新高。大陸疫後經濟復甦力道不如原先預期，力達預期8月出貨與7月相當，今年營運穩健持平看待。

23.連接器廠信音（6126）入股散熱模組廠泰碩（3338），成為泰碩第一大股東、並順利拿下泰碩一席董事已成真，昨（28）日泰碩就法人董事改派代表人做出公告，宣告原法人董事隆昕實業代表人余柏昕，將改由東易企管顧問有限公司代表人彭朋煌出任，惟因彭朋煌現仍掛名信音企業副董事長兼總經理，從而判定信音入股泰碩，並拿下一席董事席次，應已成定局。

24.精英電腦（2331）近期股價在外資追捧下連11漲，接連刷新近20年來新高，28日精英亦因股價波動、達公布注意交資訊標準，於盤後公告7月自結財務數字，雖單月營收年、月雙減，不過獲利則以逾3成年增幅成長，單月自結每股稅後純益（EPS）0.24元。

25.誠品生活28日宣布，亞洲最大旗艦店「誠品生活新店」將於9月28日開幕，位於新店裕隆城占地1.9萬坪，將有近250家品牌進駐，其中餐飲占比高達約35％，經營時段將從清晨橫跨到深夜市場。隨著國際觀光客陸續回籠，誠品生活新店預料將是明年誠品集團貢獻營收最高的店王。

26.受惠原廠配套車胎商機誘人，帶動正新原廠（OE）輪胎銷售商機，正新28日在法說會上表示，旗下瑪吉斯（Maxxis）品牌MCV5、ME3車胎，分獲豐田（Toyota）Townace、Altis等國產車的配套輪胎訂單；同時，正新瑪吉斯輪胎也擴大與BMW集團合作，成為歐洲BMW 1系列車款原配輪胎供應商，為正新未來營運添柴火。

27.恩智浦28日分享軟體定義汽車（Software Defined Vehicle）未來趨勢。恩智浦半導體車用處理事業部全球行銷總監Brian Carlson指出，恩智浦與台積電合作，除地緣政治考量之外，確保產能無虞將為未來布局重點。軟體定義汽車的時代，逐漸成為晶片大廠至終端汽車上下游供應鏈的共識，將顛覆未來汽車產業樣貌。

28.台灣最大的系統整合商精誠集團攜手「AI+新創加乘器計畫」（AI+ Generator Program, AGP）旗下新創公司，與國發會的「「Startup Island TAIWAN」共同合作，將台灣新創公司帶到越南胡志明市，希望在越南企業數位轉型之際，搶得市場先機。

29.裕隆集團多元布局又一樁，旗下匯豐續朝向多品牌發展，再成立THE ONE精品中古車線上購車服務品牌，日前已於線上開始試營運，為此，匯豐也同步成立協新進口車保養廠，作為THE ONE保修後援。

30.健保署長石崇良28日表示，目前要在台灣通過完整臨床試驗、取得藥證才算首發藥的規定將放寬，預計明年上半年完成修法，未來只要在國外取得藥證後的2年內，在台申請藥證並生產即屬首發藥。此舉除了縮短藥商取得藥證時程，還可得到更高健保核價。

31.人工智慧（AI）來到2.0世代，預估由AI應用帶動的算力需求將爆發式成長，華碩（2357）宣示全力搶進AI 2.0商機，預期今年下半年、明年起陸續發酵，並成為華碩在PC、板卡等核心事業之外，帶來新一波成長效益。

32.國銀拚信貸，首年利率下殺不到2％、甚至出現「首期」利率0.01％，乍看之下比房貸利率還低，成功推升業務爆發成長，其中玉山銀行e指貸首年利率1.98％，永豐銀行一般信貸首期0.01％及軍公教一段式利率2.07％，中信銀行、國泰世華銀行也紛拚優惠。

33.沒有防疫保單理賠干擾，各產險上半年營運逐漸恢復正常營運，五家上市產險及再保公司上半年財報都出現盈餘，使得五家產險股28日全走高，其中旺旺保更因轉虧為盈，28日股價直衝漲停23.4元作收。

34.國人暑假旅遊消費加上海外網購熱，根據公股銀行統計，7月信用卡海外消費約比去年同期增5成到9成之多，其中最大宗為旅遊類別，且聯卡中心統計顯示，海外簽帳國家以日本最多，美國居次。

35.韓國記憶體晶片大廠SK海力士早在10年前就開始投資研發高頻寬記憶體（HBM），幸運壓對寶加上今年搭上人工智慧（AI）熱潮，成為輝達電子（NVIDIA）合作夥伴，讓SK海力士的股價跟著暴漲。

36.因為股市回穩及升息，讓銀行淨利息收入增加，銀行獲利大躍進，推升整體國銀淨值創下歷史新高紀錄。據銀行局統計，今年38家本國銀行至6月底淨值，較去年底增加2,847億元或6.66％，整體淨值首度突破4.5兆元。

37.大陸為了刺激經濟及活躍資本市場，27日宣布調降證券交易印花稅減半，還加碼調降融資保證金比例等措施，激勵陸股反彈，台股中連結陸股ETF有富邦上証正2（00633L）、元大滬深300正2（00637L）等28日價量齊揚，台股分析師表示，寄望陸股「金九銀十」行情再現。

38.晶心科（6533）28日公告，大股東翔發投資（聯發科旗下投資公司），原持有約11％股份，日前以鉅額交易方式賣出晶心科1,652張，持股比例降至7.91％、約4,005張，仍為最大之法人股東，第二大為行政院國發基金，持股比例5.88％。

B.利空因子：

1.近日美國聯準會主席（Fed）鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會發表演說，表示在可預見的未來利率仍將位於高水位，這使得分析師擔憂一旦企業獲利不如預期，美股將有被高估的風險。另據耶魯大學調查，投資人對於股市崩盤的憂慮情緒，已升至疫情爆發以來最高。

2.深陷債務危機、停牌525天的大陸知名地產商恒大集團，28日在港交所恢復交易，但與此前復牌的「恒大系」公司一樣，中國恒大股價也在復牌當日暴跌。中國恒大28日收跌78.7％至0.35港幣，市值只剩46億港幣，與過去市值最高點3,704億港幣相比，暴跌約98.75％。

3.鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，藍營縣市長及多位議長更加表態力挺侯友宜。雲林縣長張麗善除遺憾郭逕自宣布參選，批評郭不僅沒誠信，也讓在野團結出現破口，連被視為挺郭大將的屏東縣議長周典論也強調不會協助連署，南投縣議長何勝豐則表示希望促成侯、柯、郭3人合作。(中性看待)

4.中央大學台灣經濟發展研究中心28日發布8月消費者信心指數（CCI），受股市震盪下跌影響，8月消費者信心指數降至67.51，較上月跌0.88點，結束連續3個月的上升，本次調查六項分項指標全部下降，一改上月六項分項指標全部上升的情形。

5.鴻海集團創辦人郭台銘28日宣布參選總統，包括各大工商團體在內的政商人士齊聲批評，郭台銘將被歷史定位為「三無」之人，也就是無誠信、無原則、無顏之人。

政商界人士表示，「真正會做生意的商人是最會計算的人，包括友誼和才能。」如果由這句話來看郭台銘的參選動作，商總主席賴正鎰直言，看不到贏面，只看到一個沒有誠信的人，願睹不服輸，而且是「Again」。

6.中鋼今年最差的時刻已過，8月起隨鋼市好轉、盤價上調，營收獲利可望反彈向上，逐步弭平上半年的虧損。焦煤、鐵礦砂等原物料行情走揚趨勢下，鋼鐵業者認為中鋼第四季沒有降價空間，漲價勢在必行。

中鋼28日公布7月自結財報，單月營收282.21億元、月減7％，營業損失11.45億元，稅前虧損4.01億元。

7.鴻海集團於2016年入主日本大型電子企業夏普（SHARP），當時鴻海集團及時任鴻海董事長的郭台銘合計以5,890億日圓天價取得夏普66％股權，然而隨著時空環境轉移，LCD不敵OLED等各種新型顯示器的產能軍備競賽，夏普財報並未有出色表現，今年第一季更因提列大筆資產減損，導致鴻海以權益法認列轉投資虧損，衝擊鴻海第一季財報。

8.上周在傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會上，多場演說與研究報告都指出，貿易璧壘升高、人口老化與能源轉型等三大因素恐在未來幾年加劇通膨壓力，導致美國聯準會（Fed）與其他央行更難達成它們的通膨目標。

9.全球海水平均溫度升高不僅擾亂自然生態系統，也對於依賴海洋維生的產業帶來極大衝擊。美國緬因州（Maine）部分龍蝦業者便轉而養殖海帶，以因應海水變暖導致龍蝦捕撈收入下滑的狀況。

10.印度基於國安等理由擬自今年11月起限制多項電子產品進口，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，美國對於印度要求進口筆電、平板電腦和個人電腦需取得授權的新規定，深感關切。

11.大陸8月房市仍現疲態，期間整體成交量較上月與去年同期雙雙衰退，北上廣深一線城市房市成交面積更是領跌，上海、深圳房市成交量較上月大跌29％、27％。

12.台灣大哥大併台灣之星之案，原本依公平會法規將於30內審查完成，但公平會表示「台台併」因審議必要，依公平交易法第11條第7項但書規定，延長審議期間60工作日，也就是將延至11月7日，台灣大哥大28日回應表示，台灣大積極配合也盼加速處理。

13.台股28日雖在美股翻紅激勵下，指數盤中一度大漲百點，惟多方買盤信心仍不足，加上月線蓋頭反壓籠罩、AI指標股持續弱勢，電子股表現欲振乏力，由金融股扮演撐盤角色，大盤漲勢收斂，終場上漲27點，收16,509點，成交金額量縮至2,832億元，指數呈現以盤待變格局。（中性看待）

14.上銀（2049）預期景氣最快明年第一季才有好轉的機會，外資及本土法人普遍對上銀下半年營收及獲利保守看待，估全年營收獲利將較去年下滑，但看旺上銀明年營收將挑戰300億元的歷史新高，有機會賺超過一個資本額。（中性看待）

15.遊戲橘子（6180）公告表示，旗下轉投資的電子支付公司橘子行動支付28日召開股東臨時會，通過減資事宜，決議減資2.5億元，減資幅度31.25％，減資後實收資本額為5.5億元。（中性看待）

16.美國網通晶片大廠Marvell Technology經營層在財務會議中指出，稱人工智慧（AI）將驅動營收季增幅度升溫，但股價連兩日大跌逾6％，台系光通訊指標股華星光（4979）股價跟著腳軟，拖累光通訊族群股價一片綠油油。

光通訊股包括統新、華星光、創威、波若威、東典光電、聯鈞、光聖、聯亞、前鼎、光環等個股，28日股價跌幅在1％～5％之間。

17.越南房市表現低迷，最新統計資料顯示，今年前6個月有40％的房地產相關公司倒閉，等於平均每月有1.66萬家停業。當地媒體示警，中型的房地產公司首當其衝，有超過95％的企業都已裁員降低支出，有些為維持生計甚至得變賣硬體。

18.台北市去年率全國之先通過淨零排放管理自治條例，國民黨議員秦慧珠發現，北市府遭環境部發文要求補充說明、重新檢視，迄今未核定，創下地方立法、中央杯葛1年多的奇特案例，她更認為中央顯然有政治考量，要讓綠營縣市率先通過，不讓北市先馳得點，實在糟糕。

19.蘇拉持續逼近，預估接近台灣時將重返強颱，近中心附近的區域「要特別小心」。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，蘇拉明天將通過台灣南端近海，周四進入台灣海峽南側；吳強調，其「不確定範圍」廣達600公里，也就是變數極大，南台灣民眾一定要做好防颱準備！

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