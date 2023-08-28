電子欲振乏力 台股量縮整理

台股28日雖在美股翻紅激勵下，指數盤中一度大漲百點，惟多方買盤信心仍不足，加上月線蓋頭反壓籠罩、AI指標股持續弱勢，電子股表現欲振乏力，由金融股扮演撐盤角色，大盤漲勢收斂，終場上漲27點，收16,509點，成交金額量縮至2,832億元，指數呈現以盤待變格局。

凱基投顧分析，Fed主席鮑爾全球央行年會發表談話，市場解讀為9月Fed有機會暫停升息，美股主要指數震盪收漲，台股28日跟進走揚，盤中最高大漲101點至16,582點，惟AI族群持續休息整理，由金融、航太軍工等族群上漲維繫市場人氣。

8月以來到28日大盤指數累計下跌達636.17點（跌幅3.71％），距離8月底剩三個營業日，指數收月線中止三連紅翻黑已難以避免。進一步從盤面結構及技術面觀察，由於大盤反彈力道薄弱，且成交量不足，以及廣達、緯創等AI指標股再創拉回低點、世芯-KY股價跌落5日均線，失守股王寶座，意味AI族群整理還沒結束，整體結構欠佳，法人研判短線大盤指數仍有回測半年線16,347點至前低16,264點尋求打第二隻腳的可能。

至於在籌碼面，28日外資、自營商同步偏空操作，分別減碼28.97億元及49.98億元，投信則買超16.17億元，延續連18日加碼，三大法人合計賣超62.76億元，自8月以來三大法人共調節1,755.18億元。

電子族群走勢偏弱，資金向外移轉至軍工類股，接棒成為盤面指標。國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，「台北國際航太暨國防工業展」將於9月14日開展，邀集近280家國內外廠商參展，規模創新高，美國也將來台設國家館，加上洛克希德馬丁、雷神等航太巨擘將參展尋求合作機會，短線題材強勁。

台新投顧副總黃文清指出，盤面指標AI族群開高走低，28日延續跌勢，顯示市場獲利了結心態較強，預期指數短線將維持震盪整理，測試半年線支撐。在操作上，AI相關族群波動加劇，以傳產如電動車、生技、航太等下檔風險相對低。