跌深反彈 信驊、天鈺等IC設計股法人敲

外資「推一把」，伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊重登股王寶座，外資看好其中長期價值，助攻其28日開高大漲8.6％，擠下世芯-KY要回股王頭銜，聯發科也跳空上漲重返700元大關，兩大龍頭單日市值合計激增190億元，領軍矽力*-KY、祥碩、譜瑞-KY、力旺等IC設計股補漲行情火熱。

顯示大盤資金良性輪動

法人表示，股王爭霸戰為多頭象徵，顯示資金在高價股維持良性輪動，AI族群即便短線受輝達（NVIDIA）財報利多出盡、籌碼凌亂利空打擊，指標股出現回檔，然跌深族群有望「先跌先止跌」，低檔反彈、周KD正向且投信買盤進駐個股較具發揮空間。

股王爭霸戰又有新進展，信驊獲外資出具報告力挺，喊話傳統伺服器商機遭AI伺服器需求排擠僅是短期影響，看好非AI伺服器半導體需求2025年前將陸續回溫，日系外資維持3,500元目標價，激勵其28日開高大漲8.6％，寫三個月來最大漲幅，收最高2,590元，創近兩個月來收盤新猷並突破季線，也再度擠下世芯-KY、要回股王大位。

外資挺 信驊狂漲8.6％

而選舉行情逐漸發酵，官股撒幣營救台灣50成分股，IC設計龍頭大廠聯發科28日也發揮穩盤作用，終場上漲1.01％、收上701元，睽違近三周收盤再度重返700元大關，外資連三買7,131張，盤中最高價更衝上709元、衝破季線關卡。

康和證券投資總監廖繼弘分析，信驊周KD指標轉趨正向，表現優於大盤，加上投信7月下旬大倒貨後近期展開回補、連八日加碼445張，顯示投信資金逐漸自AI類股撤出，頗有換股操作意味，建議投資人可多留意現階段低檔轉強、周KD正向、月線翻揚、投信買盤青睞且營運現轉機之個股。

股王爭霸戰 市場多頭象徵

股王信驊、指標大廠聯發科聯手領軍，也帶動資金轉進先前漲勢落後的IC設計族群，跌深股出頭天。

就市值金額增減排序，聯發科單日市值成長112億元、上看1.12兆元，信驊市值也大增77.5億元，矽力*-KY、祥碩、譜瑞-KY、力旺等則提升15億至49億元。

統一投顧董事長黎方國指出，股王爭霸為市場多頭象徵，市場追捧AI資金逐漸在次族群間流動，而有鑑於多數公司先前法說會均透露8月AI營收比重可望拉升，投資人也關注相關個股業績表現，將成為後市股價風向球。

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