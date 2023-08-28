緯創一度丟季線 外資接刀登冠 AI加碼5檔

美國聯準會(Fed)主席鮑爾上周五在全球央行年會的談話，市場解讀「鷹中帶鴿」，美股4大指數收紅。台股今天開高震盪，AI概念股持續弱勢整理，台積電、聯發科、金融股等權值股撐盤，加權指數終場小漲27.68點，收16509.26點，成交量2791億元。

今天外資賣超37.12億元，投信買超15.78億元，自營商賣超49.98億元，合計3大法人賣超71.32億元。

AI股續跌，但外資一反上周大賣態勢，開始逢低加碼，緯創今天一度跌破季線，外資敲進1.26萬張，登上買超冠軍。AI族群另加碼仁寶、英業達，入列買超前10名。此外也買進神達3370張、光寶科2230張、建準1993張。

長榮航2.14萬張居賣超第一名

航空雙雄遭外資大砍，長榮航2.14萬張居賣超第一名，華航1.6萬張為賣超第3。

備受存股族歡迎的高股息ETF之中，以月配息異軍突起的新秀復華台灣科技優息(00929)，遭外資賣超1.99萬張，創6月9日掛牌以來新高。受益人數最多的國泰永續高股息(00878)也拋出1.27萬張。

法人表示，上周五台股指數大跌，長黑K棒封閉多方缺口，今天雖然小幅反彈，但目前月線、季線皆下彎形成反壓。AI概念股在輝達財測利多激勵之下，反彈僅一日行情，繼上周五重挫之後，今天持續向下，上檔賣壓恐進一步加重，預料整理期將拉長。

外資今天買超上市個股前10名為：緯創(3231)12661張、新光金(2888)9649張、華泰(2329)8717張、仁寶(2324)8147張、中信金(2891)7838張、富邦恒生國企正2(00665L)6502張、國泰金(2882)5753張、英業達(2356)5363張、群創(3481)4447張、中鋼(2002)4398張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)21478張、復華台灣科技優息(00929)19940張、華航(2610)16025張、中環(2323)12959張、國泰永續高股息(00878)12795張、正文(4906)11914張、威盛(2388)9645張、定穎投控(3715)7399張、漢翔(2634)6910張、友達(2409)4309張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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