三大法人賣超前十出爐 航空雙雄包辦前二

台股28日加權指數收16,509.26點，漲27.68點或0.17%，總成交值2,816.54億元。三大法人賣超71.32億元，其中外資賣超37.14億元，投信、自營商分別買超15.78億元及賣超49.98億元。

三大法人賣超前十大個股，6電4傳，集中砲轟銅板股，5檔賣超上萬張。航空雙雄分居賣超張數第一、二名，其中，長榮航(2618)賣超2萬4,139張最多，包括外資賣超2萬1,477張、自營商也轉賣超2,669張、僅投信小買8張，而外資已連續5個交易日累計賣超9萬1,965張，拖累今日股價收低3.03%；其次，華航(2610)賣超1萬8,205張，包括外資賣超1萬6,025張、自營商賣超2,179張，股價亦收低2.53%。

依類別分，6檔電子股、4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、1檔中價位股及8檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為長榮航(2618)，賣超2萬4,139張，華航(2610)、中環(2323)名列二、三名，分別賣超1萬8,205張及賣超1萬5,168張。第四及第五名為正文(4906)、威盛(2388)，其他依序為友訊(2332)、定穎投控(3715)、漢翔(2634)、華邦電(2344)及大同(2371)。

●三大法人28日賣超前十名：

1.長榮航(2618)收32.05元，跌1.00元或3.03%，三大法人賣超2萬4,139張。

2.華航(2610)收23.15元，跌0.60元或2.53%，三大法人賣超1萬8,205張。

3.中環(2323)收12.60元，跌0.50元或3.82%，三大法人賣超1萬5,168張。

4.正文(4906)收35.90元，跌1.60元或4.27%，三大法人賣超1萬2,922張。

5.威盛(2388)收108.50元，跌12.00元或9.96%，三大法人賣超1萬131張。

6.友訊(2332)收25.55元，跌0.30元或1.16%，三大法人賣超5,431張。

7.定穎投控(3715)收47.95元，漲0.05元或0.10%，三大法人賣超4,899張。

8.漢翔(2634)收61.00元，漲0.70元或1.16%，三大法人賣超4,301張。

9.華邦電(2344)收25.45元，跌0.30元或1.17%，三大法人賣超4,288張。

10.大同(2371)收50.00元，跌1.20元或2.34%，三大法人賣超4,084張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.長榮航(2618)三大法人累計買超25萬9,204張，其中外資買超25萬9,198張、投信賣超1,145張、自營商買超1,152張；融資增5,498張、融券減356張，券資比2.52%。

2.華航(2610)三大法人累計賣超5,743張，其中外資賣超3,933張、投信買超183張、自營商賣超1,992張；融資減208張、融券減5張，券資比5.20%。

3.中環(2323)三大法人累計買超1萬4,171張，其中外資買超1萬6,211張、投信買超9張、自營商賣超2,048張；融資減4,734張、融券增469張，券資比10.30%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅28日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。

（時報資訊 財經內容中心）

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