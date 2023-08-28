8/28盤中熱門焦點股

今（8/28）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）日系外資推一把 信驊奪回股王

信驊(5274)今(28)日開盤走高重回股王寶座，日系外資出具最新研究報告指出，認為AI(人工智能)伺服器將排擠到傳統伺服器商機只是短期現象，非AI伺服器的半島需求在2025年前就會陸續回溫，故維持信驊目標價3500元、評等買進。

日系外資表示，市場擔憂AI預算增加下，AI伺服器將排擠到傳統伺服器商機，BMC(遠端伺服器晶片)將受到影響，有鑑於此，信驊股價自第三季開始股價出現修正，自6月開始修正幅度達17%。然而，正如最新的數據中心半報告中顯示，這種影響恐是2023年至2024年短期性，非AI伺服器的半島需求在2025年前就會陸續回溫。

日系外資指出，因為BMC在2022年過渡供貨，在AI伺服器支出排擠下，2023年伺服器出貨量估將年減20%，BMC產品量能將有50~60%的修正，2023年應該可以說是產品去化，因此，下修信驊今年每股獲利預估9%。

日系外資也點出，AI帶動趨勢向上仍被市場低估，隨著輝達(NVIDIA)第三代資料處理器(DPU)BlueField-3(BF3)2024年報到，透過低階AI晶片L40S也能將BF3作為互聯中介，信驊應已切入，且信驊已從新唐(4919)瓜分Google市占，故重申信驊買進評等、目標價3500元。（時報資訊 王逸芯）

（2）航太面板業績飆高 富晶通攻頂

觸控面板廠富晶通（3623）周一（8/28）開高後未幾，即強勢攻頂，暫報18.3元，表現超強勢，令人側目。

富晶通受惠IC缺料問題解決，以及後疫情時代航空業復甦，航太面板需求加溫，第二季轉虧為盈，累計上半年每股稅後純益約0.02元。富晶通下半年展望正向，由於遞延訂單陸續出貨，預期今年航太面板業績增加1倍以上。

富晶通第二季合併營收約9,705萬元、相比前一季略減4％，由於全貼合產品營收占比提升帶動獲利改善，近幾個季度毛利率穩定提升、來到7.03％，營業損失約311萬元，在業外收益帶動之下，單季轉虧為盈，稅後純益約268萬元，每股稅後純益約0.09元。

累計上半年合併營收約1.98億元、年減5.26％，毛利率約7.9％，營業損失約496萬元，本業虧損持續收斂，稅後純益約71萬元，每股稅後純益約0.02元。

富晶通是專業觸控面板廠，主攻利基型市場，產品主要應用在工業、醫療、車用、船舶和航空。技術別來看，電容式觸控營收比重約超過5成，而電阻式觸控的比重則是下滑到3成左右。

富晶通近年來積極拓展全貼合業務，營收貢獻逐年上升，今年全貼合營收比重穩步拉升到10％～15％。由於全貼合包括了LCD面板加上觸控面板、機構件一次購足的服務，依照客戶需求提供不同出貨模式，全貼合產品單價較高、利潤也比較好，預期全貼合產品的比重會逐年上升。公司持續拓展人機界面貼合業務，將逐步整合到面板模組，提供一條龍的完整服務。

過去兩年工控產品應用IC供貨不足，富晶通出貨受到限制，而且疫情之下航空業低迷，先前訂單也被迫延後出貨。今年IC缺料的狀況改善，去年如POS、工控儀表板等遞延出貨的訂單，也將在取得足夠IC之後陸續出貨。

此外，全球疫情解封之後，2022年下半年航空業明顯復甦，客戶看好2023年的航空業發展，新機、改機需求轉熱，經過過去兩年航空應用產品的低潮之後，今年成長動能看好，預期今年航太面板業績增加1倍以上。隨著營運規模拉升，預期毛利率表現也會隨之改善。（工商時報 袁顥庭、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.旺旺保(2816)：上半年獲利7.65億元，每股大賺3.42元，跳空鎖漲停，站上8年高點。

2.精英(2331)：老牌PC股獲外資逆向大買，近五日吃貨3.3萬張，盤初一度大漲3%，續登波段高。

3.千附精密(6829)：國防與航太產品增溫，下半年營收拚逐季增加，明年可望大幅成長，晨盤快攻漲停鎖死，站上波段高。

4.群創(3481)：減資後今以14.57元掛牌上市，股價走揚約3.5%。

5.臺鹽(1737)：囤鹽潮題材發酵，即使喊話「產能充足」，股價仍一度大漲逾4%。

6.寶一(8222)：軍工題材帶旺，今年業績將超過去年水準，慓悍攻漲停，挺進季線。

7.聯傑(3094)：隨網通族群強勢，持續強攻，股價攻近40元新高。

8.富晶通(3623)：今年全年航太面板業績可望增1倍，股價快攻漲停18.30元，收復所有均線。

9.寶得利(5301)：兩岸團遊復甦有譜，激勵股價跳空漲停鎖死。

10.正文(4906)：H2毛利、獲利拚回升，盤初一度衝高逾6%，惟上方40元整數關卡反壓增強，一度翻黑。

11.聯電(2303)：上周五ADR收高1.62%，盤初股價強漲約6.5%，一舉躍過5日線、月線。

12.裕隆(2201)：旗下新店裕隆城內部已定9月20日試營運、28日正式開幕，搶攻中秋及國慶連假商機，盤初股價開高走高逾3.5%，飆過月線。

13.大宇資(6111)：配息1.47元、配股1.96元，今日除權息、開盤參考價66.4元，盤初股價開高衝上68.1元、漲1.7元，但旋即翻黑跌約4%。

14.華義(3086)：今除權息首日，配股息各0.6元，開盤參考價63.6元，盤初開高在64元後翻黑，拚持平。

15.海光(2038)：配股0.5元、今日除權，開盤參考價17.9元，盤初開低於17.7元，呈現貼息。

16.台積電(2330)：迎蘋果、輝達新單，股價開高，重返5日線、月線之上。

17.光隆精密-KY(4581)：受惠商用車市場復甦，累計前7月EPS已接近2022年全年，近3日漲多賣壓稍有消化，今盤初開高觸及5日線。

18.榮剛(5009)：搭上軍工題材，盤初一度強彈逾3%，收復5日線。

19.日月光投控(3711)：先進封裝布局，ADR大漲9%；土洋法人聯手買超，股價上攻漲逾3%。

20.漢翔(2634)：航太國防工業展9月14日舉辦，投信續挺，買盤續推升股價漲逾3%。

21.長榮(2603)：上周SCFI續跌，貨櫃輪旺季不夠旺，股價開高承壓。

22.京元電(2449)：受惠AI測試需求大增，下半年逐季走揚，但股價漲多，開高後賣壓出籠。

23.聯發科(2454)：搶攻AI及Auto版圖，外資連2買，股價重回700元之上。

24.世芯-KY(3661)：隨AI股震盪，股價翻黑，一度跌落2400元。

25.信驊(5274)：外資重申信驊買進評等、目標價3500元，早盤走揚至2490元，重回股王寶座。

26.矽力-KY(6415)：庫存好轉，H2拚季季增，股價震盪漲逾6%。

27.合正(5381)：獲奪台電標案，訂單能見度到2025年，盤初觸及漲停26.65元，但賣壓旋即出籠，漲幅驟減。

28.信昌電(6173)：優化產品組合拉高ASP及毛利率，獲利持續改善，早盤一度走高5%。

29.聯德(3308)：AI產品明年放量出貨，股價便宜是亮點，追價買盤續進場，一度大漲7%。

30.定穎投控(3715)：掌握大陸AI伺服器客戶，泰廠迎美系市場，投信進場買超，拉抬半根漲停板。

31.正崴(2392)：Q3營收估轉年成長、Q4拚登全年高峰，高檔盤整結束再拉一波，早盤再創本波高點。

32.碩天(3617)：出貨唱旺，今年營收、獲利雙成長可期，220元之上形成支撐，多方放手上攻3%。

33.生華科(6492)：皮膚癌一期臨床完成，盤初放量火速攻漲停45.75元，挺進一個月高。

34.宏齊(6168)：強攻Mini LED事業，早盤一度衝上27.85元，股價登上去年1月初高。

35.保勝光學(6517)：鏡頭打入國際市場，早盤一度衝高7.5%。

36.巨大(9921)：自行車訂單有望回溫，補庫存受惠股吸睛，早盤震盪挺進高檔。

37.成霖(9934)：儘管外資連3買，早盤卻遭逢高調節，回落約1.5%。

38.宏碁資訊(6811)：AI概念漲多休息，今早開高走低，半年線岌岌可危。

39.緯創(3231)：受累三大法人連2日累計倒貨13萬張、輝達上周五收黑，早盤殺低3%，季線多空廝殺。

40.廣達(2382)：Nvidia上周五收低2.43%，AI概念續弱，外資連2賣超累計逾3萬張，摔下月線。

41.兆豐金(2886)：銀行獲利挹注，前7月每股賺1.58元，聞訊勁揚逾2%，重返半年線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）他空臺鹽 設停損45元 網冷看這樣回應

日本福島核電廠排放氚廢水引起鄰國緊張，台灣似乎也有部分民眾搶鹽、囤鹽；經濟部27日呼籲，台灣鹽產量充足，且國內、進口產品經檢測均安全無虞，請民眾適量購買，也勿過度食用。因恐慌心理，臺鹽（1737）股價狂飆，上周（25）五收在37.45元漲停價，今則持穩走高，有PTT網友決定放空臺鹽，停損設45元；不過，網友大多不看好，直呼「鹽羅王要開殺了」。

擔心會攝入氚鹽，我國似乎也出現了搶鹽潮，有PTT網友透露，「去全聯看個老頭買了一箱」；對此，經濟部在臉書發文安撫民心表示，臺鹽公司產能充足、存量足夠，送檢品質也無虞，請民眾安心使用、適量購買；同時，經濟部強調，為了身體健康，食用鹽適量就好，不要過量、也不用囤積。

經濟部3點聲明如下：

1.臺鹽通霄精鹽廠年產能可達10萬噸，能夠滿足國內市場每年約10萬噸的需求；即便鹽品自由化後，產量降低至約7萬多噸，但仍能隨時因應市場變化，提高產能供應國內民眾所需。

2.中元節是食用鹽銷售旺季，台鹽各項產品庫存在7月底前就已經適度提高，準備中元普渡需求。

3.臺鹽相關產品，包括澳洲進口的天然鹽原料，都會送樣至原能會檢測，最新送驗產品都未檢出碘、銫、鍶及氚放射性元素，安全無虞；臺鹽跟經濟部充分合作，隨時因應國內市場的需求，提供「量足」、「質優」的食用鹽。

儘管，政府試圖安撫民心，但出於搶鹽的預期，臺鹽股價25日仍衝上漲停價，拉出長長紅K棒；有PTT網友以「1737 臺鹽 空」為題發文表示，臺鹽近年股利約1.5元，以殖利率5%計算合理股價應為30元，25日因日本福島排放核廢水的消息而漲停，但市場終歸是要回歸基本面的，他將停損價設定在45元。截至撰稿，臺鹽漲幅3.47%，股價暫報38.75元。

不過，大多數網友並不看好，大部分的人預期，「可能會被嘎死」、「這比超導體還不持久吧」、「先關心爐渣電鍍廢水種出來的農產品吧，擔心氚鹽真的是笑死」、「搶買鹽比衛生紙之亂還好笑 鹽是能吃多少」、「奇怪，好好的股票這麼多，硬要去湊熱鬧賭博是錢太多時間太多嗎？」、「台股就喜歡這味兒，越是這種越要嘎，鹽羅王開殺」、「這大概嘎1.2天就無量跌停了」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 李澍）

（5）軍工股三悍將 駐龍、寶一與漢翔展笑顏

受惠疫後的航空市場復甦，加上國機國造商機帶動，軍工股業績表現搶眼，漢翔（2634）、駐龍（4572）及寶一（8222）今年業績將超過去年水準，其中駐龍上半年EPS達3.43元，暫居軍工股「EPS王」。

受惠消息面激勵，寶一今開高後欲小不易，早盤在開市23分鐘後即亮燈漲停板，表現出色。漢翔、駐龍迄上午10：39的即時報價，分別暫報上漲2.49%、4.08%，同樣表現不錯。另外，長榮航太（2645）今早最高衝至131元，也創下今年上市掛牌以來新高價。

千附精密（6829）、晟田科技（4541）的航太、軍工業務看好，但受半導體或光電客戶調整庫存拖累，影響上半年營運。千附精密表示，隨著光電半導體景氣復甦，明年度整體營收，可望較今年大幅成長。

駐龍表示，公司主力客戶除漢翔外，還包括美商勢必銳（Spirit）等9家客戶，其中承接自勢必銳的飛機零件機型包括B737、B747、B767、B777、B777X及B787等。駐龍上半年EPS達3.43元，高於去年同期2.6元，下半年營運持續加溫，全年每股純益有機會超越去年的5.13元。

漢翔已著手開發新客機與發動機的系統件等計畫，也持續拓展大型發動機機匣及發動機整體維修業務，前景看漲。在國防業務執行方面，漢翔產製的勇鷹號高教機預計今年交機17架，明後年預定各交機18架，2026年交機3架，屆時完成交付66架給空軍，勇鷹號高教機相關後勤維保作業也從去年展開，未來長期商機可期。

漢翔表示，F-16構改升級案，今年底將完成全部139架機的性能提升，並在台建立在地化維修能量，掌握後續長期的保養維修商機。漢翔上半年EPS達1.38元，高於去年同期的0.85元，全年EPS有機會超過去年的1.73元。

千附精密受到光電與半導體景氣趨緩的影響，上半年EPS僅1.66元，低於去年同期的3.48元。千附精密認為，下半年在國防與航太產品增溫下，營收可望逐季增加；隨著光電半導體景氣復甦，明年營收可望較今年大幅成長。

晟田指出，雖客機引擎及起落架零件需求持續提升，但因半導體設備零件需求下滑，影響上半年財報表現，預計下半年有望止跌回穩。（工商時報 劉朱松、數位編輯）

（6）3大產品線力挺 耀登喊漲

耀登(3138)三大產品線正向發展，且毫米波產品營收佔比明年有機會來到高個位數百分比，耀登今(28)日股價開高震盪，漲幅一度達3.8%，盤中漲幅收斂到1.5%附近。

以耀登目前三大產品線中，消費性天線2023年下半年仍為一大成長動能，市占率也將持續提升，且本季因越南廠的產能加入後，出貨將更進一步拉升；在工控領域方面，耀登將持續密切關注市場動態，並根據市況調整策略；設備部分，耀登在量測的設備訂單交期仍為一年以上。

耀登在毫米波產品上，耀登已經以專案形式出貨給美國電信商客戶，且由於電信商對於頻段的產品需求是一致的，耀登後續也可望因此打入其他電信商客戶。在不同頻段產品開發上，耀登在28G產品已開發完成，目前正在與客戶洽談合作事宜，39G產品也已成立專案進行開發，主要針對美國客戶，預計第4季可望開發完成出貨。耀登預計明年毫米波的專案數量將明顯增加，在毫米波產品的營收將快速成長下，整體營收佔比可望來到高個位數百分比。

在低軌衛星領域上，耀登主要耕耘歐洲市場，營收占比仍小，目前正積極與衛星電信商的基頻板Satellite Subscriber Module(SSM)進行整合測試，並計劃在今年第四季度於實際場域進行驗證，為客戶提供更為可靠的解決方案，同時也為耀登在低軌衛星領域的發展帶來新的動能。(時報資訊 王逸芯)

（7）廣達、緯創破線引發賣壓 逢低撿便宜大有人在

AI主將輝達（Nvidia）發布財報利多但股價連2天收黑K棒，台股AI概念股廣達(2382)、緯創(3231)早盤開低走低，分別下探月線、季線，股價整理期預料將拉長；不過，等在低檔逢低撿便宜者，也大有人在。

今早台股AI股改由權值股走揚力挺，台積電(2330)、日月光投控(3711)為強勢代表。

台積電今開高走高，盤中漲6元至565元重回5日均線，也率領台股集中市場早盤止跌反彈，同步站回5日均線，但台股AI概念股一軍廣達、緯創續跌，引發賣壓，早盤個股跌多漲少。

由於賣壓出籠，且部分市場資金轉進軍工股，台股AI族群隨著輝達（Nvidia）股價持續下壓。

輝達（Nvidia）財報及展望優於預期，但財報利多反應短暫，台廠AI概念股上周五賣壓蜂擁，多頭氣勢明顯受挫，一軍的緯創、廣達今早再探新低，強勢個股同步拉回。

AI一軍廣達、緯創、技嘉(2376)、建準(2421)等今早全數開低走低，在廣達跌落月線後，多檔個股也同步下壓至月線附近。

輝達晶圓代工夥伴台積電今隨ADR止跌反彈，與日月光投控接棒成為AI撐盤主力。

此外，獲本土投信法人持續抬愛的京元電(2449)、健鼎(3044)，以及上周股價再攀新高的PCB台光電(2383)、銅箔基板廠金像電(2368)、散熱廠奇鋐(3017)今早同步走低，均自高點拉回，多檔股價失守短期的5日均線。（時報資訊 沈培華）

（8）臉上有光 群創減資重新掛牌漲逾4%

群創(3481)0.5元現金減資後，今天重新恢復交易，開盤價14.55元，盤中最高來到15.2元，漲幅近4.5％，最後一天參與現金減資的投資人拿到500元現金保本後還有小賺。

群創股東會通過辦理現金減資47.78億元，減資後實收資本額907.86億元，每股退還股東0.5元現金，預計9月1日發放。雖然減資前夕有員工桃色風暴，停止交易一度引起市場誤會，不過，重新恢復交易後，股價算是非常爭氣，呈現開高走高。

8月電視面板價格平均將再漲約5％，漲勢可望延續至9月，法人估計，第3季電視面板報價維持10～15％季增，IT方面預期，上半年去化庫存完畢後，下半年重回成長動能，預期報價呈低個位數季增。

但近期中國房地產陸續出現財務問題，是否會影響大陸地區需求，壓抑報價與出貨，則還要進一步觀察，但各面板廠仍實施產能調控，面板產業供給有序，面板雙虎在第4季都有機會拚轉盈。（時報資訊 莊丙農）

（9）H2營運季季增 矽力*-KY喜孜孜

矽力-KY(6415)第二季因認列跌價損失，單季轉盈為虧，也使得上半年每股虧損0.3元。目前消費市場持續低迷，矽力-KY預計客戶庫存調整預計會直到明年，但因工業用市場需求穩定下來，有利於毛利率回穩，也看好下半年營運可望逐季成長。矽力*-KY今開高震盪走高，盤中一度帶量攻上漲停275元，飛越5日線。

矽力*-KY今年上半年營運表現仍低迷，儘管單季營收小幅成長5%，但因為認列存貨跌價損失，第二季轉盈為虧，單季每股虧損0.27元，累計上半年每股虧損0.3元。

消費性電子產業持續低迷，矽力-KY表示，客戶庫存調整預計會直到明年，但5月起訂單逐月增加，目前訂單以急單為主，大陸與海外電動車市場已明顯回溫，筆電也有急單，預估下半年營運可望逐季成長；此外，由於目前工業用市場需求穩定下來，而工業用產品毛利率相對高，因此，未來矽力-KY數季毛利率將逐步趨於穩定。

庫存部分，矽力*-KY預估跌價損失可能會延續至明年上半年，但庫存狀況已經逐步好轉，存貨周轉天數從第一季的234天減少至184天，最快明年首季公司庫存天數可回到120~130天的正常水位。（時報資訊 王逸芯）