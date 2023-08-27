8/28盤前》這檔車電業務開花 營收給力

台股今（8/28）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.針對PC族群有人工智慧（AI）題材加持，外資依然買超宏碁（2353）、和碩（4938）、光寶科（2301）、精英（2331）、金寶（2313）等五檔PC暨相關周邊相關大型股，而航空雙雄之一長榮航（2618）因疫後航空業復甦，也是外資8月大買主要標的。

2.投資專家指出，本益比落在18倍以下，低於大盤均值，且第二季有獲利、有三大法人買盤穩定籌碼，股價仍力守月線之上，靜待成長性題材發酵，不失為「進可攻、退可守」選股策略。

包括東陽、京元電子、聯發科、神基、欣銓、大聯大、日月光投控、和碩、天鈺、瀚宇博、精成科、矽格、啟碁、至上、潤泰新等15檔值得注意。

3.台股25日受到美股回檔影響，終場重挫1.72％，台股多頭指標的輝達更是繼24日開高走低後，25日轉為下跌，所幸，外資多頭部隊此時精銳齊出，大型外資機構如花旗環球、匯豐、美銀證券等全數調升輝達目標價，匯豐證券的800美元已接近調研機構Aletheia賦予的千美元預期。

4.台股AI供應鏈面臨空頭襲擊，25日表現令市場大失所望，非科技族群再度成為資金避風港，尤以內需消費最為亮眼，摩根大通證券指出，寶雅（5904）成長即將開始加速，維持「優於大盤」投資評等，凱基投顧則看好美食-KY（2723）美國業務令人期待，將帶動獲利率進一步回升。

5.受惠疫後的航空市場復甦，加上國機國造商機帶動，軍工股業績表現搶眼，漢翔（2634）、駐龍（4572）及寶一（8222）今年業績將超過去年水準，其中駐龍上半年EPS達3.43元，暫居軍工股「EPS王」。

6.微星（2377）在這一波AI熱潮雖暫未站到風口，不過近年在AIoT及車電等新事業布局，已開花結果。微星年初首度亮相的電動車充電樁產品已自年中出貨，該公司預期3～5年在車電及充電樁等相關業務將持續發酵，隨電動車、新能源車市場持續增長，預期該業務年複合成長率可達30％～50％。（閱讀全文）

7.生技產業策略諮議委員會議（BTC）28日登場，今年聚焦的跨域科技融合、疫後產業創新、智慧健康的趨勢，也引領併購、AI智慧、精準醫療、ADC（抗體藥物複合體）成為話題，相關概念股火紅，有機會引領多頭上攻。

生技股話題熱潮，包括台康生、永昕、中裕、泰福、東洋、北極星、大江、生展、達亞、豪展、鐿鈦、鈺緯、五鼎、精華、晶碩、視陽等，營運可望水漲船高，值得追蹤。

另外，法人認為，ICT+BIO已成趨勢下，帶動AI智慧、精準醫療成為大贏家，搶攻生技版圖科技股的緯創（3231）、廣達（2382）、華碩（2357）、佳世達（2352）、宏碁（2353）、英華達、明達醫（6527）等也來勢洶洶。

8.受惠開放第三地陸客來台觀光，加上恢復兩岸團客旅遊有譜題材加持，激勵觀光股近期股價衝鋒。展望後市，針對兩岸旅遊市場，易飛網（2734）、五福（2745）、鳳凰（5706）與雄獅（2731）等旅行社均表示，相關產品企畫與行銷業務人力配置均就定位，其要政策進一步鬆綁，即可立即上架開賣，營運再衝一波。

疫後觀光餐旅市場復甦強勁，入台外籍旅客持續增加，下半年中秋節、雙十國慶連假，及耶誕跨年都有助觀光餐飲業營運升溫，企業全面復辦尾牙與大型外燴，晶華（2707）、寒舍（2739）、雲品（2748）與六福（2705）等觀光飯店樂觀業績逐月成長。

9.經濟解封、氣溫攀升，拉抬氣、電使用需求，新海（9926）以每股稅後純益1.5元，拿下油電燃氣族群上半年每股獲利冠軍。新海瓦斯主營區域包括新北三重、板橋、新莊，伴隨人口遷移、開發趨勢，正值諸多都市重劃、建案開發推進，有助後續住宅、商業用戶利基拓展，新海業績成長動能足。

10.聯準會（Fed）主席鮑爾25日在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會「鷹中帶鴿」談話內容，緩和市場升息緊張的情緒，美股四大指數收紅，投資專家均認為，美股收紅有利28日台股反彈，惟外在通膨、升息不確定因素仍在，加以AI族群籌碼尚未有效沈澱，欠缺強而力利多，化解季線上檔賣壓，預期台股落在半年線16,300點～月線16,700點之間橫盤整理。

11.IDC（國際數據資訊）日前公布台灣雲端服務市占率最高平台為AWS亞馬遜雲端服務，而雲端服務提供商伊雲谷（6689）約有8成～9成業務是奠基於AWS平台，可望成為最大受惠者。

12.航空四雄看好第四季客貨運一起旺！根據民航局統計，航空貨運走過第二季低潮，7月貨運噸數月增近2％，一舉突破18萬噸，華航連續五個月單月運貨逾10萬噸，居載貨王。業界透露，近期AI相關伺服器、電商貨、鮮貨漸增，帶動運價，9月還有蘋果新機出貨等，第四季空運可望增溫。

13.科嘉-KY（5215）公布第二季財報，單季稅後純益1.02億元、季增2,450％、年增6.25％，每股稅後純益1.59元，為最近三季高點，美系消費性品牌新機即將展開拉貨，可望替業績增添柴火。

14.觸控面板廠富晶通（3623）受惠IC缺料問題解決，以及後疫情時代航空業復甦，航太面板需求加溫，第二季轉虧為盈，累計上半年每股稅後純益約0.02元。富晶通下半年展望正向，由於遞延訂單陸續出貨，預期今年航太面板業績增加1倍以上。

15.國籍航空全球搶客寫疫後新高，連外籍航空也眼紅加速復航台灣搶市。根據民航局最新統計，7月國籍航空總載客數逼近300萬大關，距離3月突破200萬人次僅相隔4個月。業界指出，暑假國人瘋出國、國際轉機客增加，是帶旺航空業的兩大功臣。

16.裕隆汽車旗下新店裕隆城落成開始倒數，內部已定於9月20日試營運、28日正式開幕，搶攻緊接而來的中秋及國慶連假商機。

17.顯卡廠麗臺科技近年隨著輝達（NVIDIA）加速布局AI雲端運算、元宇宙領域，持續擴展以NVIDIA GPU架構為主之消費型顯卡、專業繪圖卡及相關工作站、伺服器等產品線，同時因應智慧醫療、智慧製造等產業趨勢，麗臺亦將自家研發的AI開發管理系統推向產業應用，並在台ODM廠與醫療院所等場域落地。

18.9月開學季，開學商機湧現，NB／PC品牌廠提早備貨，聯強國際台灣資訊事業總經理李建宗觀察指出，資通訊產業第三季成長動能，很大一部分來自因應開學季的備貨成長，其中，電競NB第三季相對第二季出貨量可望成長15％～20％，電競PC出貨量也有10％～15％的成長。

19.電子業第三季景氣「旺季不旺」，但資訊服務廠商則表示，因歐盟碳邊境調整機制（CBAM）10月試行上路，要求供應鏈需繳交排碳證明，因此，台灣外銷產品製造商，為求順利外銷，積極導入ESG方案，其中，碳盤查僅是第一步，協助企業進行減碳與確保投資效益才是重中之重，因此，資服業者除盤查平台外，更擴大提供顧問服務及整體解決方案，業者普遍看好下半年ESG商機發酵。

20.主計總處甫完成110年工商普查，雖然近年疫情影響企業營運，住宿、餐飲、旅行等「內需服務業」存活率普遍下滑，惟全體工業及服務業的存活率仍提升至79.5％，創下近20年以來最高，顯示國內企業愈來愈具有韌性。

21.中租控股從落實ESG去尋找機會，中租控股表示，「淨零碳排」最重要就是「能源轉型」，中租在「能源轉型」持續找尋各種可能的機會，並調整對綠電的承諾，台灣公司原本訂2040年全面使用綠電，將提前到從2030年開始。

22.衛福部將編列百億元預算，在住宿式機構資源不足的地方，以「準公共化」模式，透過公私部門協力興建或修繕，力拚在2027年前布建6500床。不過，受到最近房市低迷影響，為避免出現爛尾樓，確保如期完工，補助將採分期撥款方式進行。

23.壽險續增持新台幣計價債券ETF，截至6月底，整體壽險業持有債券ETF部位已超過1.33兆元；其中國泰人壽、富邦人壽的債券ETF占總投資資產比重皆在5％以上。壽險業者指出，預期避險成本短期內難大幅下降，收進來的新台幣新錢，仍會多投入債券ETF，以減少避險支出。

24.美國今年聯手日本、荷蘭等盟國加強對中國半導體產業的封堵，在日荷相關出口禁令到期前夕，中國在6、7月間大舉進口半導體生產設備，其中，今年1至7月中國進口以艾司摩爾（ASML）為主的荷製曝光機，年增64.8％，中企對曝光機的需求幾乎已達「有多少就要多少」的情況。

25.Hot Chips 35（高效能運算技術年會）將在28日於美國史丹福大學展開，包括超微、安謀、Meta、Google、微軟、輝達等國際級半導體大廠，都將揭露新一代高速運算（HPC）晶片技術細節及規格；而晶圓代工龍頭台積電，藉其7奈米以下先進製程及3DFabric先進封裝領先技術，讓晶片效能朝更高性能曲線前進，可望通吃HPC晶片發展市場。

26.日本銀行（央行）總裁植田和男（Kazuo Ueda）26日在傑克森霍爾全球央行年會上表示，日本基礎通膨率（underlying inflation）依然低於央行設定的2％目標，因此日銀將繼續維持超寬鬆貨幣政策。另據路透最新調查顯示，多數經濟學家預估，日銀將維持現行寬鬆貨幣政策至少到2024年7月。

27.大陸經濟復甦動能不足，拖累A股8月以來大盤一路下探，屢創年內新低。大陸證監會27日救市放大絕，宣布28日起將市場期盼已久的股票交易印花稅減半，預估約可讓利人民幣（下同）1,300億元。此外，還調降融資保證金比例、限制企業高管減持股份等多項措施，希望激勵滬深兩市止跌反彈。

28.由於Fed主席鮑爾談話釋放美經濟可望軟著陸訊息，市場重拾信心，有望支撐大盤28日開盤表現，法人建議短線拉回可留意宏捷科（8086）、定穎投控（3715）等產業營運展望正向的個股，採逢低布局策略。

29.獲利動能強勁與否成為台股短期最大保護傘，金控旗下投顧看好，信驊（5274）迎來產業轉折點，營運加速向前，帆宣（6196）在手訂單維持高檔，雙雙維持「買進」投資評等。

B.利空因子：

1.美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周五在全球央行年會上發表演說，指出通膨仍高，未來可能再度升息，語帶保留稱9月不一定加息。匯銀主管表示，鮑爾發言沒有釋出明確訊號，仍然不把話說死，預料高利率將維持一陣子，後續「美元短強」不變，降息未鬆口前，主要亞幣將續承壓。

2.明年度長照總預算876億元，年增37.2％，創歷史新高，但作為長照主要財源的房地合一稅等稅收卻不增反減。由於房市高峰難突破，失能人口每年又以3萬人速度增加，預料長照預算後年恐衝破千億元，穩定財源成為後續推動「長照3.0」最大隱憂。

3.立場向來偏鷹的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）美東時間26日表示，為了擊敗通膨，美聯準會（Fed）可能需要再次升息，然後將利率維持不動「一段時間」，但時間不一定要在9月。她也表示，將重新評估自己先前「降息可能在2024年底開始」的觀點，換言之，降息可能要再等等。

4.台積電前往海外布局的計畫一波未平一波又起！繼美國工會悍拒台積電加派台灣人力到亞利桑那廠進行支援，在德國設廠多年的晶片代工大廠格羅方德（GlobalFoundries），因不滿德國政府對台積電在此設廠提供50億歐元的巨額補貼，揚言將向歐盟提出申訴。

此外，台積電傳出規劃日本熊本三廠，打造少量客製化的製造模式。台積電針對外界各項傳言，則保持低調原則，不予回應。

5.美中科技戰與資源戰愈演愈烈下，美國貿易代表戴琪26日出席印度新德里舉行20國集團工商峰會（B20）期間受訪時表示，中國主宰全球稀土市場，讓美國供應鏈變得脆弱。稍早前，中國宣布自8月1日起管制鎵、鍺兩大晶片關鍵原料的出口，衝擊全球供應鏈穩定。

6.全球經濟疲弱和各央行持續升息，加上債券等相對安全資產報酬率回升，讓創投業對新創等風險性較高的投資意願大減，令數以千計歐洲新創公司募資困難而被迫削減擴張計畫。

7.日本政府24日開始排放福島核廢水，中國隨即怒禁日本海鮮入口，影響範圍之廣，超過日本官方原先以為僅限制福島等地區海產，令日本海鮮價格大受衝擊。尤其高經濟價值的鮪魚價格因此暴跌逾2成，讓不少商家受不了而要向日本政府索償。

8.全球經濟局勢尚未明朗，台灣出口表現不佳，中小企業貸款仍興致平平，公股銀統計，今年前七月中小企業貸款承作戶數比起去年同期，僅增加1％到2％，大宗為製造業及批發零售業，其中大多屬於疫後振興，其次有許多製造業廠商配合國際淨零、數位轉型趨勢，尋求轉型資金。

9.全球央行年會落幕，外銀經濟研究部門解讀會後訊息，ING荷蘭銀行認為，聯準會利率已經達到頂峰，並會維持在高點，直到確定通膨持續地向下推向2％的目標，因此降息發生時點將會是在2024年。

對於美元指數居高，位在104以上，瑞士私人銀行寶盛指出，近期經濟數據有利於美元，包括美國聯邦基準利率恐長期維持最高政策利率，使得美元走軟的空間有限，尤其避險需求仍在，預估強勢美元至少會撐到第四季。（中性看待）

10.國內每次總統大選前，海峽兩岸是否會發生戰爭的疑慮就會跑到風口浪尖，而由於台灣是以出口為導向的國家，愈來愈多國外廠商擔心台海兵凶戰危，因此紛紛要求國內鋼鐵業者必須在台灣及大陸以外的第三地設廠，稱為「台灣加一」。

只不過業者實際面臨的是，就算斥資到第三地設廠，也未必能保證有穩定的訂單可接，加上設廠成本提高，面臨兩難的局面。

11.歐盟10月試行碳邊境調整機制，2026年將開始實施碳費徵收。初期鎖定的五大產業包括水泥、電力、肥料、鋼鐵、鋁。

12.疫後內需回溫，國內店面市場租金強勢反彈，今年七都平均店面實價租金單價普遍較去年回升，除台北市變動不大，其餘均較疫情前上漲1成以上，桃園、高雄漲幅更逾2成，若後續陸客觀光進一步開放，可望為低迷多年的店面市場增添動能。

13.PCB廠競國（6108）日前召開法說會，雖然總經因素導致景氣看法保守，不過屬於相對高單價的記憶體模組板接單回穩，競國表示，若大環境不再惡化，配合進一步成本管控，下半年表現可望優於上半年；法人則預估，競國下半年有機會成長5％至10％，全年挑戰不赤字。

14.AI需求雖然強勁爆發，但由於終端應用尚未全面擴散，仍難挽消費性產品不振頹勢，測試介面廠穎崴（6515）今年雖手握二大美系處理器訂單，但下半年營收仍看保守。市場法人預期，由於PC及電競產品需求仍疲軟，估全年營收及獲利都將低於去年水準，但明年仍有望重拾營運成長動能。

15.電競需求回溫速度不如預期，再加上非美地區景氣走弱，暑假效應只有微溫反應，曜越（3540）7月營收回落，只來到3.54億元、呈月減13.3％，展望第三季，曜越表示：「7、8月需求是淡了一些」，恐要等返校需求到來，亦即9月至11月，才會帶動業績成長，第三季年增仍可達標，惟季度比，則暫以與第二季持平為目標。