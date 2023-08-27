6大外資 齊喊買輝達

台股25日受到美股回檔影響，終場重挫1.72％，台股多頭指標的輝達更是繼24日開高走低後，25日轉為下跌，所幸，外資多頭部隊此時精銳齊出，大型外資機構如花旗環球、匯豐、美銀證券等全數調升輝達目標價，匯豐證券的800美元已接近調研機構Aletheia賦予的千美元預期。

自輝達上周公告最新財報與財測後，多家外資聯袂調高目標價，像是Elazar Advisors設定的目標價高達1,600美元，便引起市場驚呼，惟整體而言，大型研究機構給出的目標價「較不誇張」，獲得市場更高信賴。

據統計，花旗環球、匯豐、美銀、摩根士丹利、摩根大通、高盛證券等，全數調高輝達目標價，共識值突破600美元、樂觀派上看800美元，投資評等都是「買進」與「優於大盤」；本土大型研究機構方面，凱基投顧也把目標價調高到840美元，中信投顧則正重新審視輝達的合理目標價。

值得關注的是，台股25日深陷猛烈回檔，與輝達相關的台系供應鏈成為崩跌重災區，不僅台積電大跌3.19％，內外資高度青睞的緯穎、世芯-KY、技嘉、金像電、廣達、緯創、勤誠、華碩等全面下挫，連輝達股價25日也下跌2.43％。外資圈人士指出，股價漲多是相關供應鏈遭狙擊的主因，但AI大趨勢並無變化，待外部總體經濟變數淡化，以及熱門股籌碼沉澱後，供應鏈股價將有止穩反彈機會，協助台股反彈。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀最近剛在香港與逾40組客戶會面，多數客戶對AI GPU、特殊應用晶片（ASIC）供應鏈，以及上游潛在供應瓶頸等議題，均透露出高度興趣。

花旗環球認為，考量生產周期時間，CoWoS產能目前看來十分緊俏，不過，隨台積電明年第二季產能可望倍增，研判目前產能緊缺狀況至2024年第一季時會逐漸舒緩；更重要的是，整體半導體市場需求疲弱與復甦延遲，早已廣為市場知悉。陳佳儀指出，儘管如此，幸好已經看到明年伺服器、資料中心等早期復甦跡象，估計半導體下行循環修正即將結束，並於明年首季觸底。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股近期雖大洗三溫暖，然季線、半年線與年線仍維持上揚的走勢，長線趨勢仍偏多看待，尤其輝達財報與財測亮眼非常值得留意，意味AI相關應用已開始挹注供應鏈獲利，AI概念股成為台股長線動能已為不爭事實。

（相關新聞見A3）