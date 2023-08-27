軍工航太暖場秀冷了？ 法人這麼看

上周五台股遭美國聯準會鷹爪抓傷，重挫289.29點，將多頭前4日努力攢下的389.56點漲點，去掉近75％，各大類股多遭空頭俘虜，而近日搭上航太展順風車、走勢相對剽悍的軍工概念族群卻也難以倖免。其中，寶一（8222）收高1.58％相對強勢，並帶動拓凱（4536）、精剛（1584）分別隨之收漲1.22％、0.45％；而豐達科（3004）則下跌1.91％、收102.5元，表現墊底，並影響漢翔（2634）收低1.79％、晟田（4541）跌1.32％、和成（1810）跌1.01％；雷虎（8033）則淡定持平、收62.9元。惟法人指出，暌違4年的台北航太展將於9月14日登場，加上地緣政治緊張促使台灣致力於打造國防自主供應鏈，在此趨勢之下，相關供應鏈有望長期受惠。

暌違4年的台北航太展9月14日至16日將於在台北南港展覽1館展出，集結超過240家參展廠商、逾960個攤位，涵蓋國防、航空、太空等領域，軍工概念股24日掀起一波漲勢，熱鬧暖場，無奈25日即遭FED放鷹潑了一桶冷水。但法人分析，因應地緣政治風險緊張，台灣國防預算逐年攀高，2023年國防預算年增率12.9％，顯著高於過往平均低個位數的成長，若地緣政治緊張之態勢持續未解，加上台灣致力於打造國防自主供應鏈的趨勢下，預期台灣國防預算仍具提升空間，相關供應鏈有望長期受惠。

以個股觀察，漢翔（2634）主要業務為國防、民航、工業技術服務三大領域。國防業務包含國內軍用飛機之製造、維修、性能提升、機隊商維等；民航業務包含，民用飛機機體結構、次組合件之設計加工及代工製造，以及國際民用飛機之引擎零組件設計加工及代工製造等；工業技術服務業務上，近期切入國內燃氣渦輪發電機組的市場，並透過自建3座儲能示範案場經驗，爭取業界儲能案統包及系統整合等業務，並投入能源管理系統研發。漢翔董事長胡開宏日前也發出豪語，高喊今年「營收沒有天花板」，明年還會更高！

（時報資訊 李慧蘭）

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