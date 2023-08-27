TV面板報價續漲 法人揭面板雙虎目標價

由於電視品牌、通路業者考量面板採購價格走高，提前釋出歐、美旺季備貨相關訂單，法人表示，7月以來TV面板報價續漲，累計自今年3月上旬迄今漲幅超過50％，甚至8下旬IT面板報價亦受TV面板漲勢帶動而走揚，均有助於面板供應鏈業績展望轉佳，故維持對友達（2409）、群創（3481）「買進」的投資建議。

群益投顧表示，由於電視品牌、通路業者考量面板採購價格走高，提前釋出歐、美旺季備貨相關訂單，8月下旬TV面板報價續漲，55吋4K Open-cell報價為122美元，較8月上旬上漲3美元，漲幅為2.5％，8月漲幅為5％，自今年3月上旬迄今累計漲幅超過50％，但5~8月漲幅逐月縮小。

至於在IT面板部分，monitor面板、NB面板報價均較8月上旬上漲，群益投顧認為，原因在於庫存均已回到健康水準、TV面板漲勢帶動，但漲幅均偏低，其中，27吋Monitor面板8月下旬報價61.6美元，較8月上旬上漲0.1美元，漲幅為0.2％；14吋Flat-LED NB面板報價為26.5美元，較8月上旬上漲0.1美元，漲幅為0.4％。

觀察各重要面板終端應用的市況，群益投顧指出，在電視的部份，今年第二季多數品牌廠均推出新產品，且大尺寸化趨勢明顯，再觀察各重要市場銷售狀況，北美市場已連續12個月出貨量正成長，85吋以上超大尺寸機種的出貨量年增率更均超過二位數；中國市場618檔期出貨量雖小幅低於去年，但大尺寸機種持續熱銷，平均出貨尺寸達64.6吋，遠高於全球平均的50.4吋，且65吋以上機種合計的出貨比重更已達60％以上；印度等新興市場近二季出貨量年增率均達二位數，且以50吋以上機種為重要成長動能。

在筆記型電腦、螢幕的部份，在歷經超過四個季度的調整之後，多數品牌、通路業者的庫存已陸續回歸健康水準，今年第二季消費性機種需求出貨有明顯增溫跡象，並以返校促銷、Chromebook、gaming相關訂單動能較佳。

考量面板供應鏈業績展望隨TV面板報價上漲而轉佳，群益投顧維持友達、群創「買進」的投資建議，分別給予24.7元、20.2元的目標價。

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