美股聞「鴿」 台股撇AI、先看5族群

台股上周先漲後跌，外資殺尾，短均盡失。其中，輝達上周四清晨發布驚豔市場的第二季財報及第三測財測，激起當日台股AI概念族群一陣漲聲，但慶攻趴開不到半場就開始變調，主力上演趁機出貨戲碼，個股走勢分化，多頭交棒台積電（2330）領軍的權值軍團，攜手軍工等傳產類股續攻，三大法人並聯手買超156.20億元助陣，拉抬指數收高193.97點、衝過月線；但周五聯準會官員放「鷹」，外資翻臉倒貨賣超336.22億元，三大法人賣超413.09億元，台股風雲變色，大盤重挫289.29點，月線、5日及10日線盡失，半年線警報再響，累計一周，大盤仍漲100.27點、漲幅0.61％，收在16481.58點，周線終結連3黑頹勢。

以籌碼面觀察，上周五外資賣超336.22億元，投信買超8.73億元，自營商賣超85.60億元，三大法人賣超413.09億元；累計一周，外資賣超8.64億元，投信買超99.07億元，自營商賣超125.05億元，三大法人賣超34.62億元；累計8月以來，外資賣超1267.63億元，投信買超462.94億元，自營商賣超887.72億元，三大法人賣超1692.41億元。

而觀察美股上周五走勢，雖然聯準會主席鮑爾上周五在央行年會上表示會進一步升息，但他也提到，聯準會在未來數次會議將「謹慎審議」是否需再度調升利率，暗示9月可能暫緩升息，帶動美股四大指數上周五齊漲，蘋果、輝達、台股ADR等亦紛紛收高。

法人分析，在輝達（Nvidia）財報、鮑爾談話等兩大變數並未有太大的意外出現後，市場不確定性降低，美股也立即反應，出現低接買盤，最後以上漲作收。本土投顧建議，台股短線下檔支撐在半年線16340點，而短期AI概念股可能進入沉澱籌碼期，在AI休息期間，可留意網通、網通IC、驅動IC、高速傳輸IC、軍工等的輪動。

（時報資訊 李慧蘭）

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