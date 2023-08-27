輝達展望優預期 6產業代工廠有望受惠

輝達（NVIDIA）第2季財報表現及第3季營運展望優於預期，產業專家表示，台積電等相關供應鏈接單可望增長，但多數應用需求未見起色，整體半導體短期市況仍將維持疲弱態勢。

半導體產業景氣持續低迷，不過，輝達營運表現亮麗、展望樂觀。輝達第2季營收135.1億美元，季增88%，較去年同期翻倍，淨利61.9億美元，每股純益2.48美元。輝達預估，第3季營收可望進一步達160億美元，年增170%。

市調機構集邦科技指出，輝達資料中心業務快速成長是主要動能，2022會計年度第4季資料中心業務營收比重約42.7%，2023會計年度第1季比重逾45%，超越電競業務，2024會計年度第2季資料中心業務營收達103.2億美元，季增141%，年增171%，比重突破76%。

集邦科技表示，AI伺服器相關解決方案是驅動輝達資料中心業務高度成長的動能，包括人工智慧（AI）加速晶片GPU、AI伺服器參考架構HGX等。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，輝達營運表現突出，展現其在AI市場領頭羊地位穩固，客戶對於AI相關需求不斷提升。

劉佩真表示，輝達供應鏈可望同步受惠，台積電7奈米、4奈米和3奈米先進製程接單可能增加，先進封裝CoWoS持續供不應求，此外，矽智財（IP）、高速傳輸、電源、印刷電路板（PCB）、機殼、伺服器代工廠等接單也將有所增長。

她說，由於AI市場比重仍低，無法彌補電腦、手機及消費性電子等主要應用市場需求低迷不振的影響，短期半導體市況仍將維持疲弱態勢不變。

不過AI長期發展樂觀，規模可望不斷擴增，劉佩真預期，AI將是未來科技領域非常重要的推升動能，隨著AI在各領域不斷增長，2032年全球AI應用市場將達到1.3兆美元規模。

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