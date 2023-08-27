台股拚返月線 聚焦AI走勢及金融法說

上周經歷輝達（NVIDIA）財報及鮑爾在全球央行會議談話，美股大幅震盪衝擊台股波動走勢，周K線中止三連黑翻紅；本周盤勢拚站上月線16,710點，市場聚焦台積電等股走勢及金融法說會等兩大因素，後者關注第一金、開發金、新光金等最新營運展望。

25日再出現外資大賣超336.17億元，自營商也賣超85.60億元，僅投信再加碼買超8.73億元，單日三大法人淨賣超413.09億元。上周的三大法人賣超金額34.62億元，包含外資周賣超8.34億元、自營商周賣超125.05億元，投信則是周買超99.07億元。上周外資在期貨市場也增持空單，25日外資的台指期未平倉空單達到1萬1,836口，周增持空單1萬1,062口。

上周輝達（NVIDIA）財報佳、營運展望樂觀及實施庫藏股，輝達股價在財報盤前及盤後強漲，台股AI相關股則呈現衝高後拉回走勢，加以聯準會官員釋鷹，而鮑爾在全球央行會議中鷹中帶鴿談話，近期美股大幅震盪，台股也呈現波動走弱，指數高檔曾達16,822點，而月線得而復失，25日指數收低16,481.58點，周上漲100.27點漲幅0.61％。

上周台積電為首AI族群成盤面焦點，上周台積電股價上攻到564元進逼季線566.3元，25日拉回收546元回落到月線551元之下，但周股價上揚1.30％仍強過大盤。兩大AI指標股緯創及廣達，上周股價高檔各135.5元、282元，25日股價震盪收低111元、244元，周跌幅各為7.88％、4.69％，呈現差異化走勢。本周首要觀察台積電等AI族群股價是否回穩及反彈走勢，也攸關指數能否彈回月線上。

本周法說會方面，主要觀察金融股，包含開發金、第一金、新光金、彰銀、臺企銀、台中銀及中租-KY、台產、群益證等；傳產股有有正新、羅麗芬-KY、佐登-KY、中天、達亞、四維航、嘉泥、宅配通、雲品、鳳凰、嘉里大榮；電子股有金山電、宏正、弘塑、大宇資、景碩、威健等。