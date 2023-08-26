台股9月行情怎麼走？關注三變數

輝達公布財報，以及聯準會（Fed）主席鮑爾釋出「鷹中帶鴿」言論，兩大重磅事件持續牽動國際市場資金動向。法人估計，8月下旬上漲格局機會較高，9月或有回測可能，將聚焦上市櫃8月營收、Fed利率決策會議，以及季底作帳三事件的效應。

台股8月以來波動加劇，指數自高點到低點差距近千點，時序進入8月最後一周，預料月線將收黑，終結連三月上漲態勢，除受除權息點數蒸發影響，也是AI狂飆行情啟動之後，首度出現拉回修正幅度較大的情況。外資於此期間減碼逾1,200億元，提款力道暫居近11個月新高，壓抑大盤表現。

展望9月行情，投資專家建議關注三重點，第一、上市櫃8月營收，聚焦庫存去化及終端拉貨力道，攸關基本面表現；其次，全球央行會議後，美新公布經濟數據將左右9月Fed利率決策，牽動國際資金流向；第三、季底作帳效應發酵，留意投信、集團等本土買盤點火動能。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，指數反彈至月線震盪，預料大盤走勢8月下旬上漲、9月回測機率較高，個股多空差異加大，而新台幣反彈空間牽動指數上漲格局，科技股利空鈍化個股增加，且「新AI概念股」搶奪原AI股的波段操作資金，顯示類股輪動才是盤面重心。

在上市櫃8月營收表現部分，市場關注AI對相關供應鏈挹注程度及蘋果新機拉貨。統一投顧董事長黎方國認為，製造業庫存持續去化，對基本面將有正面激勵效果，而後續將迎來備貨旺季，預料業績動能有機會持續墊高。

此外，觀察Fed主席鮑爾在全球央行年會中表示，未來通膨仍有持續上升風險，Fed已準備好在適當情況下進行升息，而且將在之後數次會議中「謹慎以對」，發言立場較為平衡面面俱到，態度「鷹中帶鴿」，使得美股呈現反彈，有助台股反彈向上。

第一金投顧董事長陳奕光表示，目前大盤仍處於「土洋對決盤」架構之中，由八大官股券商、投信、壽險扮演市場重要「托底」力量，抵禦外資連續調節賣壓，後續關注本土資金加碼動能延續程度，以及季底作帳效應有機會接棒發酵，近期投信連買股表現相對強勢。

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