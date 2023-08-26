緯創成AI股最弱指標？老手揭兩點致命傷

台股本周上沖下洗，尤其輝達財報出爐後，台股收出1根長紅後隨即重挫，外資25日大賣337億元，AI一哥緯創一度打入跌停，成AI股最弱勢指標。分析師指出，即使緯創明年EPS有賺逾8元實力，但當沖客太多使籌碼太亂，加上AI占比不如廣達、技嘉的30%，才會在輝達財報公布後，跟著愈殺愈兇。

摩爾投顧分析師陳昆仁指出，與其說輝達財報利多出盡，不如說是利多實現，獲利了結賣壓湧現，但AI趨勢浪潮成型，未來3~5年仍然波段看好，由於盤勢輪動快速，後續在操作上，不建議追高，而是等待錯殺好買點。

他以緯創為例，基本面並無不好，法人共識明年EPS上看8~9元，但主要近期散戶積極追價，當沖客又多，導致籌碼相對混亂，原則上應找籌碼相對安定的個股，拉回守穩時布局，如技嘉、營邦、華碩等個股站穩均線，健鼎則是突破箱型整理，都是下周可留意的AI個股。

永誠國際投顧分析師韋國慶則指，Fed主席鮑爾談話帶來的干擾因素，近2年已太過頻繁，對股市影響，研判頂多帶來1~2天的震盪，投資人無需過度解讀，但提醒AI族群走勢愈趨分歧，開始反映未來營收比重高低，未來操作首重留意這1大關鍵。

以緯創一度跌停來看，就可知道差異在哪裡，因為未來AI營收比重預估約僅10%多，跟廣達、技嘉超過30%的比重來說，真的有一段落差，他認為，即使技嘉也拉回，但很明顯並未破線，處於強勢整理格局。

除AI股強弱分歧，陳昆仁另看好，軍工股有機會成下周領頭羊，在總統蔡英文表態加大明年軍事預算、漢翔法說會報喜後，4年1度的航太展將於9月起跑，除長榮航太、中信造船、精剛 、龍德造船等4家可留意，千附精密甚至有投信認養的影子，行情醞釀中。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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