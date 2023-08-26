台股即將超車港股 謝金河：大泡泡快爆開

輝達財報利多出盡造成美台股市雙雙回檔，但若與港股比較，財信傳媒董事長謝金河以8/21收盤指數來看，台股僅輸港股1241.8點，差距縮至1997年以來最小，但陸房市泡沫引發人民幣重貶、外資撤逃、股市長空等連鎖效應，提醒30年一遇的大變局，正呈現在世人眼前。

謝金河在臉書以「台股和港股最近的距離」為題發文，指出輝達財報效應一度讓美國股市本周出現回檔，但深圳、上海、香港股市仍持續積弱不振。今年以來，日本日經指數最大漲幅逼近3成，台股也接近2成，費城半導體指數一度大漲53%，Nasdaq也大幅上漲38%，惟獨中、港股市持續積弱不振。

到這1周為止，上海、深圳、香港股市全部出現負報酬，香港恆生指數下跌9.33%，國企指數下跌7.9%，深圳成分指數下跌8.04%，上海A股下跌0.08%，所有指數都跌到年缐以下，呈現完整的空頭排列。

在8月21日這一天，台股收盤16381.49，香港恆生指數收盤17623.29，雙方差距1241.8，這是1997年以來，台港股市最接近的距離。

今年以來，中國房地產業頻頻出現暴雷效應，從恒大、碧桂園一路蔓延開來，這是中國的明斯基時刻。這一期的經濟學人拿習近平騎龍的照片當封面，全面探討中國面臨的經濟困境，過去外媒談論中國都是正面表列，如今都是負面評價，這1期的經濟學人在中國很可能被查禁。

中港股市跌跌不休，整個社會也愈來愈焦躁，上海半夏投資負責人李蓓上周跳出來大駡外資是攪屎棍，推特上也有報導，高盛集團因為調降中國股市評等，辦公室的人員被帶走。

不過，中國証監會仍然努力斡旋外資，中國証監會副主席方星海在香港會晤外資負責人，希望外資別走！官媒也站出來說，中國股市是全球資產配置的「核心戰場」。

這幾個月來，中國從房地產泡沫、人民幣貶破7.3關卡，年輕人失業率不再公開，到地方政府債務陷入困難，如今股市再陷長空…30年一遇的大變局，正呈現在世人眼前。

（旺得富理財網 李宗莉）