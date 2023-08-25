中小紡纖廠衝刺營運 加碼增產綠色紡品

需求不振、產業不景氣，國內中小型紡纖廠加碼投入環保回收、循環經濟等綠色紡品開發及增產，提升營運價值，集盛（1455）、得力（1464）的回收聚酯、宏遠（1460）的環保回收機能布、力麗（1444）的環保源液染色纖維，都陸續投產及增產，並已經提升獲利能力。

集盛持續擴展綠色產品，包含舊衣回收、瓶片、廢棄尼龍絲等回收品，生產高值化產品增加訂單能見度。

其中，集盛與成衣大廠聚陽合作，將成衣廠裁切下來的邊角料，經過工廠內部分類後，將純聚酯布料送往集盛，重新熔融製成紗線、成布，再交回給聚陽製衣出貨。目前「成衣回收衣」已獲5至6家美系品牌採用。

長短纖織物廠得力採用Aramco碳捕捉技術，利用捕捉化工廠排放的二氧化碳，開發「碳捕捉低碳防水透濕薄膜結合碳回收聚酯織物」，已送給品牌廠認證中。

宏遠先前提供高科技環保布料給主要客戶Nike、LULULEMON、THE NORTH FACE等，以低碳綠色產品、永續環保及時尚機能服，打造出藍海商機。

宏遠今年推出十大亮點產品，包含石墨烯膜貼合產品等高機能紡織品，以及用輪胎回收尼龍等原料製作的綠色紡織品，還有時尚機能紡織品、一體成型無縫衣數位整合等。宏遠表示，已被多家品牌客戶認可、下單，年底前就可展現成果。

力麗的環保源液染色纖維Ecoya已經打入蘋果供應鏈；力麗指出，環保聚酯原抽色紗線Ecoya出貨持續增加，近三年每年成長幅度約25％。

力麗指出，去年相關產品的紗線占營收比重雖只有2％左右，但對獲利貢獻大於25％，已持續擴大產能，今年電子級及3C產品相關應用的紗線出貨至少也會有25％的成長。