麗豐-KY營運維穩 上半年EPS 7.01元

麗豐-KY（4137）因疫後消費回穩，搭配在成本費用管理效率提升，加上認列財政補助4,354萬元人民幣，上半年營收為20.74億元、年增15.44％，營業利益為6.02億元、淨利為5.55億元，分別年增32.7％、63.3％，EPS為7.01元。

麗豐-KY表示，今年持續力拓「克麗緹娜」市場版圖，並結合集團資源，包括「雅樸麗德」醫美、「新美力」電商、「RnD美甲美睫」等，持續打造更高規的二代店以提高品牌形象。

麗豐-KY上半年隨著主營地區疫後消費回穩，帶動以「克麗緹娜」為首的四大通路營運回穩。4月起主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」全球店數規模正式突破5,000大關，帶動集團整體營運持續保持穩定，第二季營收及營業利益分別季增19％、24％。

展望後市，麗豐-KY認為，從各大研調單位銷售數據來看，新冠疫後自我意識覺醒的新一代女性推動消費模式與行為的改變，更加注重商品功能性與個人保養需求之合適度。為此，麗豐-KY不僅自備產品研發能力，也與台、法等生技公司合作，開發適合亞洲女性膚質的保養品，並加大力道投資新竹的研發中心規模，搭配力拓「克麗緹娜」市場版圖，強化營運動能。