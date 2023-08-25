為櫃姐加薪 滿心今年EPS挑戰4元

代理服飾業者滿心（2916）今年上半年EPS達2.34元，法人估下半年有周年慶支撐，全年有機會挑戰EPS 4元；因應持續引進新品牌追求成長，滿心準備自9月起上調基本工資逾14％，從2.8萬元調整為3.2萬元，全台約600～700名櫃姐受惠。

滿心在疫前調整兩岸營運組織與策略，尤其是主力的台灣市場，擴大多元通路布局及引進更新潮流行品牌來台展店雙引擎啟動下，不僅疫情期間受影響不大，且去年獲利每股純益3.29元創新高，配息達3元，讓前三大股東日商DESCENTE、傑克喜亞、三井物產等相當滿意。

除了回饋股東，最重要是回饋員工，政府擬於9月確定明年基本工資調幅，零售服務業一向優於基本工資，滿心也準備自9月起上調基本工資。

歷經疫情三年，滿心獲利連年增長，今年上半年合併營收9.1億元，稅後純益1.28億元，每股純益2.34元，法人估下半年有周年慶支撐，有機會挑戰全年EPS4元；而去年毛利率首度突破5成來到51.6％，今年仍將保持。

由於7、8月是暑假出國旺季，對服飾業來說是相對淡季，整體成長幅度趨緩，但隨著時序進入9月，來自日本中高價位的潮流時尚高爾夫服飾品牌「and per se」，即將進駐新光三越信義新天地、台中新光三越拓展新店，中高客單有望再刺激出年輕高爾夫族群買氣。

滿心目前擁有12～13個服飾品牌代理，像是百年高爾夫服飾品牌企鵝Munsingwear、法國公雞le coq sportif品牌，及瑞士品牌Felix Buhler、韓國HAZZYS、義大利NARA CAMICIE、Acupuncture、Danskin等，以及去年底引進的bossini.X、即將展店的and per se等，全台據點包含北、中、南各大百貨約190多個專櫃，以及約70多家服飾經銷專賣店，並計畫明年持續引進新品牌。