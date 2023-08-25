減資3成 寶徠每股淨值攀升到7.25元

豪宅建商寶徠（1805）近期積極辦理減資3成，並布局科技廠辦、綠能科技產業，轉型之路再跨出一步，25日公告現金減資辦理資本額變更登記完成，股本從原本的10.02億元瘦身到7.01億元，每股淨值將從原本的5.08元攀升到7.25元；市場預期，明年新案完工交屋，減資效益可望更明顯展現。

連續虧損七年的寶徠，正積極轉型，去年攜手高雄清景麟建築團隊入主福裕（4513），並規劃跨足廠辦市場，攜手「鎢鋼大王」廖萬隆總裁家族打造桃園龜山「林口華亞高科技廠辦案」，總銷估計超過200億元，目標今年請領建照。

寶徠上半年無新案完工交屋，稅後純損4,487萬元，每股稅後純損0.45元；下半年以銷售餘屋為主。明年起，將有台北市兩大蛋黃區新案陸續完工交屋，台北市信義區「松雍」預計明年完工，寶徠可分回約7億元，2025年「璞園樸園」完工交屋，預計可分回約3億元，在伴隨減資效益下，屆時業績有機會出現轉盈契機。

目前寶徠旗下有寶徠綠能科技、寶徠房地產公司、寶徠觀光發展公司、寶徠金廈旅遊管理服務公司等四家轉投資公司。其中，寶徠綠能科技在苗栗頭份土地規劃太陽能電廠，與日商再生能源大廠JRE台灣子公司簽訂合作及土地租賃契約，JRE預計斥資5億元設置太陽能發電廠。

寶徠房地產公司以房地產代銷為主；寶徠觀光發展公司著眼於金門和廈門小三通觀光業務，因兩岸關係、疫情等因素，去年仍虧損；寶徠金廈旅遊管理服務的租賃業務，受疫情影響，去年出租狀況不如預期。