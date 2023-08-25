李長庚:估Fed「鴿中帶鷹」 股市後市穩健

輝達財報利多消退，市場等待美聯準會（Fed）全球央行年會演講，受到美股四大指數受黑影響，台股今重挫289點。國泰金總經理李長庚今（25日）表示，這波股市下跌，也許是波段循環，也許是輝達財報這波段利多出盡的味道，但認為聯準會再有突兀政策機率不高，股市後市仍相對穩健。

傑克森霍爾央行年會登場，市場聚焦美聯準會主席鮑爾將發表演說。國泰金25日舉行法說會，國泰金總經理李長庚在法說會後受訪表示，認為接下來聯準會政策會是「鴿中帶鷹」，畢竟核心CPI還在4％左右，聯準會希望通膨持續往下走，但也希望經濟不要失去動能，現在基調是走到升息尾端，但高利率還會持續多久，就要看通膨有沒有下來、經濟動能能否持續，才會做決定。

對於股市，李長庚也表示，24日美股重挫，也許是波動循環，AI股之前漲蠻多，投資人也許趁高獲利了結，也有人說是輝達財報太好，在此波段有點利多出盡的味道。但對於股市的後市，認為仍相對穩健，由於聯準會政策對市場影響仍大，但預期聯準會不會有太過突兀的政策出現，市場也多預測美國經濟會軟著陸，目前大陸經濟動能下滑，美國經濟能穩住，對全球經濟市場動能有所幫助。

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