AI股淪票房毒藥 外資狠砍緯創6.9萬張

美國聯準會（Fed）主席鮑爾今晚將於全球央行年會發表重要談話，昨天Fed官員卻釋出鷹派訊號，暗示可能進一步升息，美股4大指數全黑，費半大跌逾3%，拖累台股今天大跌289.29點，收16,481.58點，成交量3,224億元。AI股全面下殺，緯創一度跌停，護國神山台積電也重挫逾3%。

今天外資賣超337.29億元，投信買超9.40億元，自營商賣超85.61億元，合計3大法人賣超413.49億元。

外資買超第一名為精英，今天不畏大盤重挫，股價強勢攻上漲停，累計連11買共4萬459張。

輝達財報利多僅一日行情

AI股震盪劇烈，從飆股淪為「票房毒藥」，外資頻頻出脫，緯創再度蟬聯賣超榜首，今天大砍6.98萬張。AI供應鏈相關個股廣達賣超2.8萬張、欣興也減碼逾1萬張。

此外，受益人數最多的2大高股息ETF國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)同步遭外資大賣，分別為5.47萬張、1萬張。

法人表示，台股近期飽受半導體景氣不振、中國大陸房企爆雷、美債殖利率攀升等利空干擾，加權指數在季線下方盤整。AI概念股昨受輝達財報利多激勵，但卻僅一日行情，今天再度上演全面重挫，顯示AI股在股價位階高檔之際，對於利多反應呈現鈍化，後市展望宜保守看待。

外資今天買超上市個股前10名為：精英(2331)7,796張、正文(4906)6,252張、日月光投控(3711)5,814張、潤泰新(9945)4,982張、新光金(2888)4,488張、兆赫(2485)3,627張、毅嘉(2402)3,444張、友訊(2332)3,369張、富邦越南(00885)3,133張、凌陽(2401)3,016張。

外資今天賣超上市個股前10名為：緯創(3231)69,827張、國泰永續高股息(00878)54,790張、廣達(2382)28,042張、聯電(2303)19,962張、長榮航(2618)19,101張、台積電(2330)11,923張、華航(2610)11,249張、欣興(3037)10,637張、元大高股息(0056)10,603張、國泰智能電動車(00893)8,386張。

（旺得富理財網 王順泉）

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