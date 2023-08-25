3個月稱職反指標？他炒AI虧光逾77萬銀彈

升息疑慮讓市場蒙上「鷹」影，美、台股雙雙重挫，部分投資人資金用罄只得認賠，畢業離場。有網友發表「畢業文」透露，3個月都踩在相反的點上，夜盤思考各式線圖，看輝達這麼穩就衝進去，沒想到美股開盤豬羊變色，逾77萬銀彈就這樣耗盡，只得畢業。網友紛紛來朝聖，有人表示，線圖是主力在畫，看技術分析準破產；還有人調侃跟原Po詮釋了「線仙猴子的一生」。

有「畢業生」今（25）日在PTT發表「畢業感言」，原Po表示，短短3個月完全踩在相反的點上，剛開始確實有從AI小賺，但從緯創被關下來後，他看多緯創就空，他做空緯創就反彈，屢試不爽，「同事都想跟我對著做了」；接著，他失去信心後又回去做台指期，同樣空在低點，追在高點，以為一個禮拜是最大極限，從上個禮拜看空也小補一陣子，沒想到猛地拉回，他以為只是反彈，竟不知不覺衝上季線，他才發現這好像不是反彈，只能摸摸鼻子認虧，這時他想，「小賺大賠，收手好了」。

結果，他夜盤看著線圖思索著，不管從KD線、RSI、MACD看起來，好像都要突破，他原本想等突破再進場會穩一點，但就怕像昨（24）日一樣又一根，且輝達這麼穩，應該比緯創好，於是夜盤就衝進場，沒想到美股開盤就豬羊變色；他透露，也曾想，也許星期一，搞不好今晚，又一根上去了，但想一想大概每次都是這樣心態才會畢業，他看了看銀彈，是真的沒了只能收手；他也感嘆，「鬼月開了，該去祭改一下，看看能不能轉運了」。

這篇畢業文吸引大批網友朝聖，眾人表示，「那種入魔的時候，怎麼做都會相反結果」、「離底部不遠了，可惜沒凹單」、「新手一開始在同一波段作單一方向即可」、「線是主力畫出來的，8月直接洗爛線仙跟沖仔」、「做空做多選一邊，就好了」、「線是有錢主力在畫的，別看技術分析」、「你用技術分析遲早破產」、「線仙猴子的一生」。

不過，也有網友安慰他，「你只是休學而已，人生總是要不斷求學的是嗎？」、「還好吧！不是才70？我去年賠破百耶哈哈」、「有時後休息一下比較好，才不會亂下單一直賠」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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