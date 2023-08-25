外資賣超337億 台股續整理 8大族群吸睛

外資賣超337億 三大法人8/25賣超台股413億元

台股成也AI，敗也AI，並印證當日沖銷熱絡的AI族群的金錢遊戲「跌時助跌」負面效應。

外資等三大法人今合計賣超台股413.49億元。包括外資賣超337.29億元；投信法人買超9.4億元；自營商自行買賣部分係賣超28.19億元，避險部分係賣超57.41億元，合計單日賣超85.6億元。

業內人士指出，AI晶片龍頭輝達的訂單能見度，已看到2024年，加上台廠供應鏈出貨AI伺服器，將自第四季起大舉放量，並在明年全力衝刺營收與毛利成長，基本面轉機氣象值得持續關注。

目前看起來，前波漲多緯創、廣達、技嘉及奇鋐等大波段的高檔，雖暫勿預設立場，但短期等待營收「落實」成長的利基的「適度整理」不可免，因此，近期較佳選擇標的，或以前波先行整理與周邊具落後補漲空間相關股票，低持股風險變數。

另外，美Fed（聯準會）鷹派官員，近期持續釋出利率決策看偏升格局，使市場最新評估，不排除迄2024年首季的短期聯邦基金利率，仍具調漲空間。

此外，金磚國家擴大陣營，期與G7工業國抗衡，目前看起來，雖還未成氣候，但未來可能設置的貿易壁壘不宜漠視，加上俄烏去美元化潮流方興未艾，使美元中長期看跌壓力將愈趨沈重，該最後一跟釋放壓力的稻草，預期將從FED在2024第一次調降利率啟動，值得持續追蹤。

業內人士表示，在台股短中期整理時間持續拉長期間，除AI供應鏈值得持續關注外，包括觀光餐飲、旅遊、航空、智慧醫療、電動車充電樁、政策面做多儲能與軍工及低軌衛星等題材股，有機會輪動撐盤。

（工商時報 數位編輯）

盤後》AI遭「鷹」啄瞎 重挫289點破月線

美股不敵Fed「鷹」風四起，四大指數重挫下，台股今(25)日慘遭拖累，指數開低震盪，Nvidia難撐頹勢，AI族群全數倒地，加上台積電(2330)領頭喊跌，盤勢呈現價跌量縮，賣壓沉重失守月線，終場台股收跌289.29點、報在16481.58點、成交量為3224.46億元，日K翻黑；本周台股周線終止3連黑、指數漲100點。

權值股今日有台積電(2330)領跌，開低走低，終場收跌3.19%，惟今日最低點、報在546元；聯電(2303)亦下跌1.92%、報在43.5元；鴻海(2317)開低震盪小跌1.37%，收在108元；權值股中僅有聯發科(2454)相對抗跌，早盤後一路力撐盤上小漲，終場收在694元、漲0.43%。

Nvidia漲勢一日告吹，AI族群今哀鴻遍野，緯創(3231)午盤後一度跌停隨即打開，終場收跌111元，差一檔跌停，廣達(2382)跌幅也逾6.5%，宏碁(2353)、華碩(2357)下跌逾4%，其餘光寶科(2301)、神達(3706)、技嘉(2376)、英業達(2356)等無一倖免，全數走跌。

電子股中今有封測族群上演強勢抗跌秀，有鑑於CoWoS先進封裝產能吃緊下，日月光投控(3711)早盤後一路拉高，上漲逾3%，帶動概念股菱生(2369)大漲6%，京元電子(2449)、逸昌(3567)、台星科(3265)、頎邦(6147)等相對大盤展現抗跌力道。

陸委會宣布9月1日起恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台從事觀光活動，陸籍團客部分，初期規劃來台每天限額2000人次，消息一出，觀光股漲聲響起，啟動低檔反彈，寒舍(2739)、雲品(2748)、美食-KY(2723)、新天地(8940)、亞都(5703)、燦星旅(2719)、易飛網(2734)、寶得利(5301)等，全數攻上漲停。

分析師表示，美國Fed颳起鷹派作風，加上AI族群僅一日行情，衝擊今日台股重挫，市場聚焦Fed主席鮑爾將於台灣今晚談話，目前市場預期應不會太戲劇性，除暗示升息周期即將結束外，仍會強調須維持高利率更長時間以抑制通膨，同時會根據經濟數據，不排除降息可能。

惟在揭曉前，市場仍擔憂聯準會升息態度，目前仍以半年線到季線區間整理視之。中期來看，目前大盤季線、半年線及年線呈上揚之多頭排列，長線趨勢仍然偏多看待。

（時報資訊 王逸芯）

台股下殺289點 失守16,500點關卡

台積電重挫逾3%、AI概念股熄火，台股今天開低震盪，盤中指數大跌逾200點，終場收在最低，下跌289.29點，收在16481.58點，跌破月線與5日線，並失守16500點關卡，短期似再向半年線16,339點尋求支撐。

台股加權指數終場下跌289.29點，收在16481.58點，跌幅1.72%，成交金額新台幣3224.46億元。

台積電終場下跌18元，收546元，跌幅3.19%，鴻海下跌1.37%。AI指標股中，緯創收盤下跌9.39%，廣達下跌逾7%、技嘉下跌3.25%，光寶科下跌4.29%、華碩跌3.5%。網通股正文等收紅，觀光股多檔亮燈漲停。

（中央社）