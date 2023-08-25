緯創、廣達重挫 AI熄火 觀光搶出頭 16檔笑

台股今天（25）日收盤報16,481.58點，下跌289.29點，跌幅1.72％，成交量3,224.46億元。

輝達在美股漲幅收斂，連帶影響台股開低震盪向下，收在今日最低點，台積電下跌3.19％，聯電下挫1.92％，AI族群重傷，指標股緯創盤中一度觸及跌停，收盤重挫9.39％，包括緯穎、奇鋐、廣達、台光電等，跌幅都在5％以上，封測族群成一亮點，日月光上揚3.10％，菱生、京元電子、逸昌、台星科、頎邦等收紅。

大陸團客可望來台的訊息，讓觀光類股再飆一波，燦星旅、易飛網、寒舍、雲品、亞都、美食-KY、新天地等漲停作收。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計臺鹽、寒舍、燦星旅、科嶠共16檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，觀光類股及玻璃陶瓷類股表現亮眼，漲幅分別為4.09％、1.02％，電腦及周邊設備類股表現疲軟，下挫4.73％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔9％以上漲幅，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為臺鹽（1737）、寒舍（2739）、聯德（3308）、精英（2331）、泰福-KY（6541）、雲品（2748）、統懋（2434）、美食-KY（2723）、新天地（8940）、台南-KY（5906）。

今日上市有10檔股票5.5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為力特（3051）、緯創（3231）、一詮（2486）、智邦（2345）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、科嘉-KY（5215）、辛耘（3583）、台光電（2383）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、矽統（2363）、廣達（2382）、長榮航（2618）、兆赫（2485）、精英（2331）、京元電子（2449）、英業達（2356）、漢翔（2634）、仁寶（2324）。

上櫃有11檔8％以上漲幅，其中7檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為科嶠（4542）、燦星旅（2719）、合正（5381）、易飛網（2734）、寶得利（5301）、南璋（4712）、亞都（5703）、光環（3234）、均豪（5443）、劍湖山（5701）。

今日上櫃有11檔股票有4％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為上揚（6222）、華星光（4979）、新零售（3085）、上詮（3363）、邑錡（7402）、牧東（4950）、富驛-KY（2724）、雙鴻（3324）、創源（4160）、欣大健康（4198）。

上櫃成交量前10名個股依序為波若威（3163）、華星光（4979）、合正（5381）、廣運（6125）、廣明（6188）、萬在（4543）、力致（3483）、上詮（3363）、台燿（6274）、世界（5347）。

延伸閱讀

8/25盤中熱門焦點股

8/25上市、櫃企業營運快報

真假AI現形 分析師:這5檔跟輝達同步純度高

「當沖猴子」的一生？他買這檔慘賠

切斷ECFA有多傷?謝金河:7大咖股價先知道