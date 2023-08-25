8/25上市、櫃企業營運快報

今（8/25）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.中磊(5388)可望受益歐洲電信商需求將自第四季開始逐漸回溫，今年下半年表現將優於去年同期，法人樂觀預估，全年每股獲利上看9元。此外，在美國力拚高速傳輸基礎建設下，中磊長線營運持續看好。

中磊今股價表現抗跌，盤中持穩在平盤附近震盪，力拚守穩5日線。

2.佐登-KY(4190)第2季營收8.14億，年增27%，毛利率70%也較去年同期續增。目前大陸疫情後復甦放緩，佐登適時轉進觀光的策略奏效，上半年營收達15.97億，EPS 0.87元，表現也優於去年同期。

3.長榮航空與合作長達4年的日本職棒(NPB)橫濱DeNA海灣之星隊，於昨(24)日在橫濱球場首度共同舉辦「長榮航空之夜」，對戰廣島東洋鯉魚隊，現場觀眾座無虛席，也特別舉行開球儀式，邀請長榮航空總經理孫嘉明擔任開球嘉賓。

同時舉辦「全壘打抽機票」活動，更提供MVP選手長榮航空波音787-10飛機模型及日本出發全球不限航點商務艙來回機票，鼓勵球隊在比賽中取得勝利。最終橫濱DeNA海灣之星隊以3比1勝出，並擊出1支全壘打。

4.台灣經濟研究院25日公布最新景氣動向調查結果，製造業、服務業、營建業在7月營業氣候測驗點呈現同步翻揚，其中製造業結束先前連續三個月下滑態勢，轉為上揚，製造業景氣相較先前幾月已有改善。

5.中租-KY（5871）公告前七月合併稅後純益為新台幣153億元，年減8％，累計每股稅後純益（EPS）為9.12元。28日將舉行法說會，說明該公司財務業務狀況及經營績效。

6.宏達電(2498)透過VR(虛擬實境)讓《永恆聖母院》(Eternal Notre-Dame)於巴黎拉得芳斯首展後，將成功經驗複製到高雄，與高雄市政府、國立科學工藝博物館合作，透過科技讓《永恆聖母院》落地高雄，創造一個立體VR新境界。

7.美系外資出具富邦金(2881)報告，給予「買進」評等，目標價由63.3元上修至70.5元。

外資肯定富邦金在銀行和壽險利潤改善優於預期，基本指標包括帳面價值、收益、對沖、費用等在上半年的表現都算良好。而近期富邦金的股價偏弱，主要是受到大陸不動產危機的情緒性影響。