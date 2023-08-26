從中元旺到中秋 15檔食品內需股一次看

不少食品廠今年營收皆創下新高，如今從最大季節性檔期中元節開始， 迎接下半年旺季來臨，食品內需股還有哪些看頭？

走過疫情，消費也跟著動起來。據主計總處預估，今年民間消費年增6.92％，創18年來新高，較去年的3.54％增加逾3個百分點．並預估今年第三、四季民間消費分別年增7.58％及4.31％，主要是疫情期間家庭儲蓄率較高，解封後實體零售、餐飲及食品等內需明顯回升。

今年不少食品大廠營收表現也十分出色，甚至繳出新高紀錄，尤其是下半年，從7月的暑假開始，連接中元節、中秋節再到年底的耶誕節，接續農曆過年，更是零售、食品的需求旺季。

需求有多旺？全聯福利中心指出，中元節已經超過春節，是全年最大檔期，全台業績可達150億元。全聯表示，除了家庭供奉，還有宮廟、各行各業、社區大樓的普渡鋪桌需求，估計今年鋪桌業績上看兩億元。

中元商機超過春節 飲料零食乾貨熱賣

罐裝飲料、零食餅乾、泡麵等乾貨向來是熱賣商品，另一家中元普渡最大受惠者之一，是旗下擁有知名品牌可樂果、元本山與萬歲牌的老牌食品廠聯華食（1231）。聯華食今年前7月累計營收61.51億元，成長3.19％，上半年營收完全沒有受到景氣影響。雖然第二季營收24.2億元、年減1.16％表現較平淡，不過7月營收9.57億元已慢慢回升，下半年旺季效應逐漸浮現。此外，聯華食斥資61億元的觀音新廠去年下半年開工，除建置自動化產線外，也更靠近通路客戶倉儲，預期可以降低體積大運送成本。

老牌飲料大廠黑松（1234）表現也不遑多讓，前七月營收成長亮眼，達到雙位數的16.52％，今年7月營收也創下同期新高。在暑假和中元節旺季帶動之下，飲料市場將有利黑松第三季業績表現。

事實上，除了自有品牌之外，黑松也積極斜槓經營，近年來代理酒品、代工立頓茶飲，都是營收推升的助力之一。

除了餅乾、飲料等乾貨之外，食品原料也跟著下游需求受惠。台灣最大麥芽糖製造商、前三大果糖廠環泰（4207），前7月營收31.29億元，營收年增逾8％，上半年營收、毛利率、營業利益皆亮眼，基本面表現強勁。根據環泰法說會資料指出，在果糖市占率約3成，並供給各類飲料製造商，一旦飲料市場需求增加，勢必可以從中受惠。

其實環泰可說是食品業的隱形冠軍，從本土食品業龍頭統一到全球最大食品商雀巢、巧克力商好時（HERSHEYS）都是環泰的客戶，甚至連牙膏品牌高露潔的木醣醇都是環泰供應。不僅下游客戶多樣性高，環泰在泰國、馬來西亞和菲律賓都有食品廠，同時可以降低單一客戶和單一市場的風險。

中元後緊接著中秋節檔期，則是肉品旺季，大成（1210）、卜蜂（1215）上半年因物價上漲、缺蛋等因素，皆繳出歷史新高的好表現，尤其是卜蜂第二季每股稅後純益（EPS）2.04元創下單季新高。從歷史數據看來，中秋節到過年前是業績最好的一段時間，肉品雙雄也有機會持續創佳績。

食品股成交量上升 零售通路不會缺席

終端銷售的零售通路自然也不會缺席。除了超市與量販店之外，超商也沒有放過這塊大餅，超商業者全家就推出拜拜普渡箱，一次滿足消費者需求，全家資深經理凌誠佑表示，全家有電商與據點的優勢，可以透過線上與線下的結合，吸引年輕族群。

此外，全台破萬家的超商也有深入社區的優勢，與部分大樓管委會合作，切入大拜拜供品需求。

全家7月營收89億元已經創下單月新高，展望下半年旺季，應能維持持續成長的步伐。

民以食為天，由於食品、零售都是穩定、需求不輕易衰退的內需產業。值得注意的是，過去號稱牛皮股的食品產業成交量已經明顯上升，在這段期間扮演資金避風港的角色。現在台股盤勢波動劇烈，在食品、零售產業有好的基本面表現支撐之下，不要追高，或許可以避開台股的波動。

（呂玨陞）

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