AI股莫追高 分析師看好5檔汽車股逢低買

隨著上半年財報公布，台股面臨震盪加劇的修正走勢，究竟現階段的投資方向為何？4位今年投資績效亮眼、身價億元的投資贏家，在此分享他們目前的台股看法與觀察標的。

「觀察台股大盤走勢，我認為現階段會是一個修正比較大的中波段整理。」獵豹投資長郭恭克認為，台股長線多頭架構不變，但在美股修正、總經面仍追不上股市的漲勢環境下，台股跌破季線後負乖離10％之前有支撐，低檔在15716點有守，最壞的狀況是下探15200點，「但這不容易看到。

不追過熱股 留意國內密封元件龍頭、汽零族群

他先從總經數字來看，美國6月的躉售存銷比為1.41倍，較去年同期的1.26倍高，「代表存貨尚未調整完畢。」主要原因恐是終端消費需求仍然偏弱，而今年以來台灣外銷出口訂單也仍是負成長，郭恭克認為，這代表總經成長幅度依舊追不上台股漲勢，盤勢可說全憑藉著市場充沛資金追捧AI股所致。

「投資人若一定要追逐AI熱潮，一定要做好資金控管，又或者投資人可以考慮像我一樣，逢低布局獲利基本面穩健、可以安心持有的標的。」郭恭克認為，股市雖說是經濟的領先指標，或許最壞的狀況即將過去，但即使他同意AI是長線不可逆的趨勢，「然而，漲多就是最大利空的歷史經驗告訴我們，當大股東持股逐漸減少，就要提高警覺，做好一定的風險控管，比方說廣達、緯創目前都有這樣的跡象。」今年曾在辛耘、台光電賺到大波段的他，目前並不建議追高AI股。

郭恭克一再提醒，只要用心尋找，還是有很多股價相對便宜的好公司值得布局，他點出，台灣7月的外銷出口訂單，僅「資通與視聽產品」出口大幅成長，單月年增率54％，投資人倒是可以從相關產業，尋找營收絕對金額上升，且六百張、千張以上大股東持股比率漸增，又兼具獲利亮眼的好公司。

他建議，現階段害怕高風險的穩健型投資人，可專注於挑選營收、獲利有成長，營益率佳且現金流穩健、趨勢向上的公司，雖然短期漲幅或許有限，但長期持有，大多能穩健獲利。

以密封元件廠茂順為例，目前相關產值排名全球第五大、台灣第一大，相對不受目前消費性電子去化庫存的影響，訂單能見度佳，依應用比重來看，有四成分別在汽車、工業用，近2成用於農業及建設，從目前工業及汽車產品接單暢旺來看，今年將可望賺到一個股本，EPS（每股稅後純益）上看12元。

而受惠美國汽車景氣開始復甦，相關汽車零組件與車用小螢幕業者亦可留意，他指出，像東陽、帝寶、欣銓、全台、晶采都可逢低承接，「以晶采為例，去年每股賺3.82元，上半年賺1.87元，且近10年現金流都是正的，加上目前股價並不算高，即可留意。」其他像是耕興、神準、宇智，都是他長線布局的口袋名單。

展望未來，億元教授鄭廳宜則相對樂觀，他認為，隨著美國聯準會啟動升息告一段落，明年將有機會啟動降息循環，美股與台股未來依舊有再創新高的空間。當然，這期間難免將遇到短期回檔修正，因此可留意「外資在期貨未平倉口數的多空口數」增減，作為多空風向的觀察指標，他認為，目前美國聯準會利率處在5％以上高點，未來降息空間不小，有利於債券價格大幅度上升，此時，建議可買些美債ETF，做好股債配置，降低投資風險。

布局美債ETF降風險 蘋概股旺季到、網通股可關注

至於個股，鄭廳宜目前率先看好蘋概股先進光，他指出，蘋果供應鏈7月營收是以成長居多，代表受惠蘋果訂單旺季即將來到，其中，先進光7月營收3.55億元，創14個月新高，年成長30％，表現亮眼。

而受惠10月初蘋果將發表三奈米中央處理器的新iPad，先進光的新廠目前產能已經開始量產，除了因應NB鏡頭與指紋辨識訂單，目前iPad已經進入試產階段，第一批NB與iPad訂單須於明年四月前出貨完畢，市場預期，不含iPad與車用產品訂單，公司下半年有機會年成長約30％至40％。此外，先進光被納入MSCI全球小型指數成分股，未來在各投信基金可望持續加碼下，相對具有籌碼優勢，值得後續關注。

（林心怡）

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