AI供應鏈潛在獲利怎觀察？8檔這樣看

AI晶片龍頭輝達訂單能見度已看到2024年，而台灣從7月的外銷接單中，也明顯窺見源自AI資通領域的訂單，明顯較去年同期大幅成長，顯示AI挹注台廠相關AI供應鏈的效益，將在第四季放光芒，並一路向明年延燒。

而台廠相關AI供應鏈，未來獲利的成長性如何？或可從各家公司因前波漲過巨而公告的6月獲利狀況，一窺端倪，僅供參考如下：

1.廣達（2382）：公告6月稅後盈餘38.66億元，EPS達1元；第二季EPS為2.63元。

美系外資指出，廣達AI伺服器的市占率在2024-25年可達40-45%；AI伺服器的毛利率約在8%左右，優於NB的ODM；如果在AI伺服器有更高階的研發設計，就能再享有更高一些的毛利和平均單價。法人評估，公司在與輝達的合作，使AI伺服器自8、9月迄第四季，將愈趨放量出貨，挹注毛利成長不宜輕忽。

2.技嘉（2376）：公告自結的6月稅前淨利與稅後盈餘分別是9.29億元、7.38億元，單月EPS1.16元。

摩根士丹利證券評估2024年AI伺服器下游硬體供應商，大賺AI財的榜首寶座，係由技嘉以占獲利38％的高比重奪下。凱基投顧青睞技嘉（2376）下半年至2024年展望正向，給予「買進」投資評等。

凱基投顧評估，技嘉AI業務受制GPU與網通IC等缺料影響，可能使AI伺服器挹注營收貢獻落於第三季末，與第四季的營收成長較大。

3.緯創（3231）：6月營業收入810.99億元，年減20.12%；稅前淨利34.51億元，年減15.41%；淨利17.33億元，年減20.9%；每股盈餘0.62元。

法人評估，受惠AI伺服器業務已進入逐月成長階段，看好緯創後續表現。此外，摩根士丹利證券認為，在伺服器ODM廠的投資上，目前以緯創為首選，一來是股價經過修正後，目前散發出投資吸引力。另方面，根據大摩的調查，緯創HGX GPU 基板市占穩固，並沒有流失給工業富聯（FII）風險。

4.建準（2421）：自結6月營收10.39億元，年減29%；稅前淨利1.8億元，年減8%；淨利1.41億元，年減8%；每股盈餘0.56元。第2季自結EPS 1.72元。

法人指出，AI伺服器帶動散熱風扇需求，建準下半年風扇出貨力道有望轉強，推升營運走高。法人研判，建準2023年至2024年獲利將呈現年增，考量終端庫存逐步去化，2024年各產品線出貨回升，且AI伺服器風扇帶動獲利，提升效益顯著。

5.研揚(6579):公告6月自結歸屬母公司業主淨利1.64億元，較去年同期成長26.15％，每股盈餘1.58元，年增21.54％。

2023在手AI專案比去年增加很多，上半年新增訂單都與人工智慧有關，因此帶入不少新商機，預估今年AI業務貢獻營收比重將達到2成目標，2024年會有更好成果展現。

公司在兩年多前已成為NVIDIA最高級合作夥伴，雙方合作密切，且對於未來AI應用爆發都抱持樂觀其成態度。

6.台光電（2383）：自結單月獲利5.19億元，年增33.8％，每股稅後純益1.56元，一個月的獲利就超越整個第一季，雖有些微業外獲利貢獻，但主要還是拜AI急單所賜。

法人評估，台光電的高階CCL在AI伺服器的OAM加速板、UBB上均享有差不多高的市占率，由於第二季平均毛利率優於外資法人預期，法人看好台光電Q3在美系客戶新機效應、AI伺服器需求提升下，可望呈現雙位數成長。

7.奇鋐（3017）：自結6月稅前淨利與稅後盈餘，分別是5.9億元、3.86億元，單月EPS 1.01元。

法人評估，目前AI伺服器佔奇鋐伺服器營收比重已達一半，而且一季比一季高。受惠於AI伺服器產品出貨放量，奇鋐董事長沈慶行表示，第3季會比第2季好一點，但毛利率會上去比較多，第4季會比第3季好一些，如果現在開案的AI伺服器案子都順利拿到，明年會比今年好很多。

8.華碩（2357）：自結6月每股稅後純益1.55元，翻轉第一季每股虧損2.26元的頹勢。

華碩智慧物聯網事業（ASUS IoT）積極結合產業夥伴，擴大在AI智慧工廠應用與AI系統相關解決方案的服務量能，加速實現從端到雲的產業轉型，同時拓展輸出國外市場的商機。

此外，為達成五年內業績拚增五倍的目標，品牌廠華碩加緊衝刺伺服器事業，華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑預估，明年華碩AI伺服務業績至少有翻倍增揚的表現。

（工商時報 數位編輯）