鮑爾談話前美股收黑 法人：台股提防震盪

Fed主席談話前夕美股挫跌 法人：台股提防震盪

在Fed主席鮑爾於全球央行年會發表談話前，美股挫跌，費半指數大跌3.35%，台股24日受惠AI概念股支撐，加權指數大漲193.97點，收16770.87點，法人分析，市場已預期鮑爾談話立場可能偏鷹派，得提防股市震盪。

在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於全球央行年會發表談話前，華爾街股市大跌，同時美債殖利率則恢復上漲勢頭。

道瓊工業指數挫跌373.56點或1.08%；標準普爾500指數下挫59.70點或1.35%；科技股那斯達克指數下跌257.06點或1.87%；費城半導體指數大跌120.71點或3.35%。

受惠輝達（NVIDIA）財報大放利多，AI概念股上攻，台股24日開高震盪，加權指數終場上漲193.97點，收在16770.87點，未能站穩16800點關卡，但仍收復月線16748點。

三大法人同步買超，合計買超154.62億元。其中，自營商買超2.16億元，投信買超29.88億元，外資及陸資買超122.58億元。

分析師表示，輝達財報超乎市場預期地好，支撐AI族群上攻，指數收復16600點先前的下跌起點，且站上月線，若能站上季線，將有助於台股邁向更高檔的指數區間。

他進一步說，市場已預期聯準會主席鮑爾在25日全球央行年會上發表的談話立場可能會偏向鷹派，恐澆熄投資人對升息循環進入尾聲的期待，得提防股市震盪。