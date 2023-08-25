台積下殺AI回吐 觀光走強 台股早盤挫200點

美升息疑慮再起 台股早盤重挫200點

受Fed可能釋出鷹派升息言論影響，導致美四大指數齊挫，台股25日開盤殺低，盤中大跌逾200點，月線得而復失，權王台積電（2330）股價下跌14元，暫報550元，AI族群也在輝達開高走低之下，表現軟腳，緯創（3231）、奇鋐（3017）、廣達（2382）皆下跌約5％。

受Fed可能釋出鷹派升息言論影響，導致美四大指數齊挫，台股25日開盤殺低，盤中大跌逾200點，月線得而復失，權王台積電（2330）股價下跌14元，暫報550元，AI族群也在輝達開高走低之下，表現軟腳，緯創（3231）、奇鋐（3017）、廣達（2382）皆下跌約5％。

關注美股最新走勢，道瓊工業指數下跌373.5點，或1.08％，收在34,099點；標普500指數下跌59.6點，或1.34％，收在4,376.31點；Nasdaq指數下跌257.0點，或1.87％，收在13,463.9點；費半指數下跌120點，或3.35％，收在3,481.30點

統一投顧表示，市場擔憂聯準會主席鮑威爾在全球央行年會可能維持鷹派立場，增加升息憂慮，今晨波士頓聯準銀行總裁亦表示可能進一步升息，美股回檔，台股目前以半年線到季線區間整理視之。中期來看，目前大盤季線、半年線及年線呈上揚之多頭排列，長線趨勢仍然偏多看待。

美債及美國多家中小型銀行的信評降級，中國房市爆雷及金融機構問題，金融風險擔憂再起，使全球股市回檔。擔憂通膨再起及美債標售，對股市也產生資金收縮的現象。關注重點為JacksonHole會議，將攸關未來利率政策走向。建議布局趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及Server、軍功及航太、汽車零組件及電動車等族群。

延伸閱讀

AI滿血復活 專家曝隱憂 分身漲幅比本尊高

不是AI！漢翔沒天花板 軍工股在漲什麼？

AI帶旺PCB 市值排行洗牌

航太展9月登場 軍工族群點火

雙品牌發威 和泰車全年營收戰高