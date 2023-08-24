不是AI！漢翔沒天花板 軍工股在漲什麼？

軍工股利多消息不斷，漢翔（2634）高層喊出「營收沒有天花板」，23日美國國防部宣布最新一輪5億美元對台軍售，激勵24日漢翔股價連續兩天上攻，寶一（8222）、雷虎（8033）同步以漲停作收，法人表示，台灣國防預算逐年攀高，2022年台灣國防支出佔比約1.6％，低於世界平均值2.2％，地緣政治緊張態勢持續未解，台灣打造國防自主供應鏈的趨勢下，國防預算持續提升，相關供應鏈有望長期受惠。

漢翔領軍，長榮航太開高走高、大漲逾7％，創下123元收盤新高，龍德造船重返百元，群益投顧表示，AI吸金效應，軍工概念股已經沈寂一段時間，觀察盤面強勢個股普遍是股價跌深，例如：寶一、雷虎等，短線強勢宜先反彈視之。

漢翔係為台灣航太供應鏈領導廠商及國防部重要合作夥伴，受惠高教機、航太產業的復甦，高教機業務營收進入認列高峰、Leap引擎滲透率的提升，法人推估，2023年營收約378億元，年增率25.3％，毛利率則持續優化，全年每股稅後純益約2.65元，年增率達5成。

由於產業前景明朗，三大法人連兩日大買，合計買超張數1.9萬張，為軍工股買超最多個股；同屬，軍工航太長榮航太、寶一也雨露均霑，獲得法人買盤青睞。

雷虎科技宣布「軍用商規」微型無人機原型已經通過國防部全部測試項目，成為首間完成所有測試的微型無人機開發廠商，股價連續兩天走強，短線漲幅逾一成，24日以62.9元作收，惟法人站在調節賣方。

國泰期貨認為，2022年初俄烏戰爭爆發後，地緣政治風險提高，各國大幅提高2023年國防預算，尤其美、日等大國國防預算年增率更是達雙位數以上，主要國防支出發展的方向，多集中在國產武器的研製、新型戰機／軍艦的採購，以及無人機的研發，台灣政府也把國機國造、國艦國造列為國家未來重要計畫，企圖打造自主國防供應鏈。

延伸閱讀

航太展9月登場 軍工族群點火

jpp-KY上半年每股賺5.28元

雷虎 漲停放量後市可期

AI帶旺PCB 市值排行洗牌

股王世芯領銜 14檔創天價