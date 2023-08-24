利多出盡？外資：6檔繼續買起來

全球AI領頭羊輝達財報出爐，無論上季營收、獲利，或是本季財測全部大幅超越市場預期，惟部分指標股24日盤中遭遇獲利賣壓及當沖交易，出現開高走低狀況，「利多出盡」討論度提高，摩根士丹利證券迅速回應市場疑慮，盛讚輝達營運絕非炒作，點名台積電為首的六大台股，大啖AI商機。

輝達財報與財測再度大秀肌肉，匯豐證券將輝達目標價升上800美元、凱基投顧調升到840美元，共識愈來愈高，與此同時，台股24日熱情強漲，在最大權值股台積電反攻帶動下，加權指數大漲逾1％、收16,770點，劍指收復萬七關卡。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻最近才指出，要是輝達給出新一季財測超出預期，台積電將以大漲回應，隱含台積電股價將是本波反攻領頭羊意義；由台積電股價24日開高不墜，終場大漲2.17％來看，權值王確有擺脫萎靡企圖。

摩根士丹利證券指出，從輝達的財報與財測來看，財務數字顯示輝達強大營運動能一一成真，並非炒作，對應到台廠，點名世芯-KY、台積電、致茂、緯創、廣達與京元電等六檔指標企業，其中，恰好就有遭獲利了結、甚至空頭賣壓侵擾的廣達與緯創，大摩看多觀點不變，適時為AI多頭注入強心針。

外資圈知名半導體分析師陸行之指出，輝達儼然是數據中心晶片與AI GPU的唯一霸主，這次不負眾家分析師期望，再度給出亮麗財測，但市場一片樂觀的同時，還是要小心利多出盡。對照台股供應鏈部分個股開高走低狀況，凸顯陸行之的觀察確實到位。

摩根士丹利同時說明，整體而言，9月的AI相關數據愈來愈正面，增強市場對未來幾季增長重新明顯加速的信心，尤其9月起，AI GPU、伺服器，以及上下游供應鏈零組件都會加速出貨，其中包括台積電CoWoS產能增加，H100 GPU所用的第三代高頻寬記憶體（HBM3）自6月起量產、第四季將增加2倍，加上AI伺服器ODM廠調高成長展望，以及AI相關測試訂單第三季都將有明顯增長。

觀察24日當沖買賣交易金額加總達4,206.49億元，成交占比提升至46.61％，創本周以來新高，24日當沖熱門標的包括矽統、緯創、廣達、英業達、京元電子、技嘉、漢翔、光寶科、仁寶、建準等，除漢翔外，其他清一色皆為AI概念股，矽統、緯創分別爆出20.78萬張、18.18萬張大量，當沖占比達7成及5成，另廣達、英業達等也都有逾5萬張以上當沖成交張數。