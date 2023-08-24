AI滿血復活 專家曝隱憂 分身漲幅比本尊高

AI股大復活 台股重返月線

AI霸主輝達財報亮眼財測爆發，外資24日強補台股123億元、為近1個月來首見百億元買超，三大法人齊買156億元，鎖定台積電大敲萬張，率AI股爆量大復活，台股補血收復月線，收在16,770點大漲193點，成交值日翻五成至4,512億元，電子股占比81.33％成最大吸金器，寫16年半新高。

台股24日爆量攻上月線，輝達再度扮演台股救世主。輝達23日盤後大漲逾7％，24日盤前延續多頭漲勢、大漲8％以上。三大投資專家指出，由輝達帶動的美股大漲行情至少會延續至下周，電子股重返主流，台股蓄勢衝鋒季線。

輝達魅力無法擋，外資轉為匯入，並買超123.37億元、連4日回補327億元，投信買超30.68億元、連16日敲進456.55億元，三大法人合計買超156億元，為7月14日來最大買超金額。

台股爆量，當沖客貢獻大，當沖成交值占比維持46％的高水位，不少AI個股動輒6成以上，但股價開高走低。電子股吸金81％，電腦及周邊設備股居功厥偉，收盤成交值占比首度站上4成。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰表示，台股AI股「分身漲幅比本尊高」，目前籌碼凌亂，短線有追高套牢壓力，但AI股發展趨勢沒有改變，仍有轉強的機會；另台積電第三季清庫存的看法，可望不再延後，資金重回電子股，多頭有揮灑的空間。

對於AI股強弱分明走勢，統一投顧董事長黎方國指出，輝達財報就像AI股的「照妖鏡」，其釋出資料中心及遊戲成長性較佳，致台股供應鏈組裝股表現疲弱，但上游的半導體、晶片等股價大漲，PCB及散熱的零組件漲勢次之。

具有AI高純度的台積電，終於展開落後補漲，台新投顧副總黃文清分析，台積電營運谷底已過，接下來9月5日至8日即將舉行的國際半導體展，股價已逐漸加溫，屆時若台積電及半導體股能順利接棒，指數有望挑戰前高17,463點。

三大投資專家認為，輝達再度點燃AI多頭火種，美股漲勢仍會延續，24日台股收復月線16,748點後，指數有機會續攻，目前離上揚的季線16,911點僅剩141點，下周有機會站上季線。

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