散戶續衝! 7月證券劃撥餘額增千億 創新高

7月台股向好，激勵散戶螞蟻雄兵「繼續衝」。中央銀行24日公布7月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額已衝上3兆4,522億元，連三個月創歷史新高，較6月大舉增加1,212億元，創近一年最大增量，且已連七個月增加，持續站穩3兆元以上。

7月貨幣總計數M1B年增率上升至3.69％，M2年增率也增至6.93％，主因為放款與投資年增率上升，前妻月M1B及M2平均年增率分別為2.68％及6.6％。官員強調，「國內資金一直都很充沛」，資金動能仍佳，不只是投資方面資金需求，企業及個人資金需求，大致概況都是維持充沛水準。

官員說明，M2年增率上升，主因活期性存款年增率由2.96％增至3.33％，主因7月發放現金股利，無論企業或個人，股利入帳都使活存與活儲增加，再加上7月台股成交狀況不錯，證券劃撥存款餘額上揚，無論月底或旬平均餘額都來到史上高點。

進一步觀察，7月外國人新台幣存款餘額大增至2,788億元，創半年新高。官員表示，7月仍是股利發放高峰，使存入外國人新台幣存款餘額上升；而外資7月雖然賣超台股，但資金停泊在帳戶沒匯出，以過去經驗來看，外資在台投資台股，即便會獲利了結，但股利不必然全數匯出，還是會留下部分本金或是股息一部分，以便未來加碼投資台股。

再就外資及散戶比重來看，7月集中市場本國自然人占台股成交比重由6月的58.5％上升至60.9％，外資比重則由6月29.6％下降至28.6％。官員認為，「國人對股市一向都蠻有信心的」，8月股利發放還沒結束，至23日規模接近6,000億元，對證券劃撥存款餘額具激勵效果。

至於定期性存款方面，年增率從6月9.61％略增至10.08％，主因7月外匯存款年增率由上月11.8％升至13.8％，金額達8兆9,579億元，創歷史新高。

官員歸納三大因素，其一是企業7月收到較多貨款，即便7月出口仍是負成長，但減幅已明顯趨緩，若觀察出進口外匯淨收支則較上月增加，企業收到貨款就會存入外匯存款中；其二是部分銀行7月持續提供優利外匯存款方案，吸引民眾增加外匯存款；其三是部分企業發行海外公司債或海外存託憑證，也會將資金從海外匯回。

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