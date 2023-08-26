鋼價漲聲響起 分析師曝這10檔後市可期

美國財政部預計在第三季舉債高達一兆美元，將使公債的供給大幅增加，因此造成公債價格下挫，再次推高公債殖利率，十年期公債殖利率8/21收4.33%再創金融海嘯以來新高，二年期公債殖利率再次漲破5%，使得金融市場再度承壓。而美國聯準會(Fed)官員持續發表鷹派立場，並提出美國利率將在更長的時間保持較高水準的訊號，同時美元再次獲得支撐，貴金屬族群則繼續承受壓力，美元指數8/18衝高至103.68，也使得新台幣兌美元近期逼近32大關。

美四大指數道瓊八月初至8/21收34463點下跌1,095點跌幅3.08%，NASDAQ八月初至8/21收13497點下跌848跌幅達5.91%，S&P500八月初至8/21收4399點下跌189點跌幅4.12%，費城半導體八月初至8/21收3560點下挫300跌幅達7.79%，明顯可看出對利率敏感的科技股跌幅相對是較重，凸顯消費性電子產品庫存去化仍有待努力。美七月生產者物價指數(PPI)年增0.8%高於市場預期，而美大型零售商沃爾瑪、目標百貨及家得寶第二季獲利皆超出市場預期，但在通膨侵蝕消費者支出下，零售商憂心消費者支出隨時會縮手，然佔消費支出三分之一強的零售銷售，美國商務部日前公布七月零售銷售月增達0.7%，遠超乎市場預期的0.4%，並創六個月來最大增幅，有望為美國經濟維持穩健之依靠。

加權指數八月初至8/21收16381點，共下挫764點跌幅達4.45%，以小型股為主的櫃買指數八月初至8/21收208點下跌13點跌幅達5.88%，在法人籌碼動態部分，三大法人八月初至8/21止共賣超台股1580億，其中外資賣超1,179億，自營商賣超774億，投信買超373億，三大法人中僅投信小幅買超台股，主要是為第三季行情先行卡位布局，以利九月即將展開的中小型股行情！

鋼鐵人伺機再起

由於原料成本的推升，使得鋼價不得不漲，中鋼8/15開出九月盤價，熱軋及冷軋鋼捲每噸漲900元，其餘各項鋼品每噸上漲500~900元不等，符合市場預期。近期包含中國大陸主要鋼廠寶鋼、鞍鋼，以及越南河靜、和發、韓國浦項鋼價皆開出高盤，雖然中國陸續傳出金融、房產業者爆雷消息，經濟前景並不樂觀，未來可能面臨需求面的疲弱，但中國官方要求大型國營鋼廠減產，民營鋼廠方面則是實際減產量不如預期，且地方政府為了稅收也不敢強硬要求減產，因此供需不平衡問題仍舊難解！

中鋼(2002)第二季營收約954億，較去年同期1,336億減少近三成，而第二季毛利率5.03%雖較第一季3.71%成長，但較去年同期12.2%仍有一大段差距，獲利部分每股盈餘(EPS)0.06元較去年0.65元大幅衰退九成，儘管需求尚未見明顯回溫，但近日鋼廠卻紛紛調漲盤價，顯示前幾個月陸廠殺價拚銷量而大幅侵蝕自身獲利。通常第三季為鋼鐵業淡季，無論價格漲跌，實際需求皆不樂觀，鋼廠主動調高售價反而較能賺錢。而第四季旺季將到來，有望改善目前接近成本線的流通行情。

大成鋼(2027)第二季營收約264億，較去年同期327億減少近二成，第二季毛利率19.85%較第一季21.29%持續下修，但與去年同期相比則是將近腰斬，在獲利方面第二季EPS 0.7元較去年2.34元大減近七成，但較第一季1.03元則是衰退幅度已獲改善。由於第三季中國不鏽鋼市場未見復甦跡象，且歐洲夏天長假及下游庫存有待去化，預期不鏽鋼第三季表現弱於第二季，市況有望於第三季落底。另國內不鏽鋼華新(1605)、燁聯(9957)八月盤價開出平高盤，每噸最高漲2,000元，而目前需求尚未明顯回溫下，五至七月需求呈現平穩狀況，但盤價上漲確實對市場信心有一定激勵作用。

另外鋼鐵相關族群東和鋼鐵(2006)、新光鋼(2031)、威致(2028)、中鴻(2014)、燁輝(2023)、中鋼構(2013)、榮剛(5009)、盛餘(2029)等第四季業績即將回溫，可多留意布局！

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1200期 王春盛）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

延伸閱讀

接續中鋼開高盤 中鴻9月熱軋每噸漲900元

燁輝法說看鋼市 明年反轉機會較大

中鋼Q4季盤 下游籲別漲太多