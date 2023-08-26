台股短線底部浮現 新一輪行情即將展開

以週線角度來看，上週加權指數下跌219點，也代表指數這波的修正已超過一千點，不過實際的交易上卻沒有如同前兩週一樣艱困，甚至已經開始出現反攻的味道，其中的關鍵當然還是在結構。

美國經濟朝軟著陸前進 有望避免經濟衰退

美國諮商會於八月十七日公布的七月份領先指標顯示，儘管從前一個月的月減0.7%回升至月減0.4%，但仍持續連續第十六個月呈現月減，這意味著美國經濟降溫的趨勢繼續存在。

從分項來看，訂單能見度不明確，加上殖利率曲線仍維持倒掛，這兩個項目也是持續導致領先指標呈現月減的主要因素。

然而，由於勞動市場仍然偏緊，初次領取失業救濟金的人數減少對領先指標產生貢獻。良好的就業狀況，使得消費者對前景的展望持續改善。此外，受惠新屋需求提振、房市復甦。這三個項目的貢獻度是前一個月增加最多的三個項目，也是導致領先指標的月減幅縮窄的重要因素。

展望未來，由於美國仍處於庫存下行週期，訂單能見度預計將維持低迷，並且美聯儲仍在持續放出鷹派訊號，殖利率曲線倒掛的情況難以解除。

基於這些因素，美國經濟可能會持續朝著軟著陸的方向發展，這將有助於美國實現較為平緩的軟著陸，避免經濟陷入衰退。

AI領先回升 主流終究是主流

自八月初開始，台股便面臨連續修正，但我們不斷強調AI仍然會是台股主流，上禮拜的行情已經開始印證這個觀點。

前一波的AI領頭羊是緯創(3231)，但很顯然這波的AI領頭羊則是廣達(2382)，廣達在台股還在下跌的時候，就已經率先創下近二十三年來新高，也順利突破前波高點，雖然創高後就出現獲利了結賣壓，但資金很明顯圍繞在這上面。

緯創的股價則不像之前強勢，最主要的原因還是出在籌碼，因為緯創的籌碼比較亂，前兩週的修正也沒有讓大量融資斷頭，沒有清乾淨的後果就是股價要上攻會比較困難，不過這並不影響整個AI族群的未來性，後續讓籌碼沉澱後依然會有表現空間。

現在台股的操作脫離不了AI，雖然偶爾有一些零星的族群發動，但連續性都不強，所以承擔AI股的波動就會是必要之惡，台股短期的低點就是這附近，現在一直到月底會開始漸入佳境，機會是留給準備好了的人，繼續加油。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1200期 紀緯明）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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