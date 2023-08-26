漲幅與輝達一樣 分析師點名這檔成AI指標股

技嘉AI伺服器在伺服器產品中第二季營收比重已達30%，市場估第四季可達40%，顯然AI概念純度夠，業績跟得上，未來最有機會追隨輝達節奏漲升。

主機板(MB)大廠技嘉(2376)22日隨著美股輝達(NVIDIA)大漲8.5%，應聲攻漲25元至335.5元做收，漲幅達8.05%，二者為何彼此呼應漲幅相同，原來技嘉AI伺服器在伺服器產品中第二季營收比重已達30%，市場估第四季可達40%，顯然概念股純度夠，業績有跟上來，成為輝達帶動美科技股翻漲，台股AI族群再起的指標，理周投研部表示，市場原先以較低本益比估其股價，現有調高倍數，短線可在297元至354元區間操作，中長線可以360元目標價看之。

台股22日受輝達大漲激勵，AI股領軍早盤漲逾百點，三大法人買超，不過，散戶則大舉出脫持股，終場指數僅漲56點，交易量仍以AI股占多數，緯創(3231)漲幅2.07%、廣達(2382)3.19%、英業達(2356)0.56%，技嘉漲幅8.5%最高，且與輝達漲幅相當。23日則由台積電(2330)帶頭攻漲11元。

法人調高今年EPS至9.8元

技嘉第二季營收與獲利均低於市場預期，不過，因原先代理輝達顯卡產品，更直接參與輝達A100與H100的團隊設計，第二季AI伺服器因單價高，在伺服器產品營收占比高達30%，市場估明年更可能高達40%，目前進入第三季主機板與線頭/轉接頭(VGA)銷售旺季，法人已將該公司今年EPS 8.2元調高至9.8元，明年因AI伺服器業績挹注有機會年增50%。

技嘉也表示，為因應市場需求推出高性能直接液冷伺服器，可同時支援4-GPU與8-GPU相關AI伺服器，未來仍會持續朝降低資料中心能耗與環保等方向前進。

輝達若再創高 技嘉可望補漲

理周投研部表示，技嘉明年EPS若有機會挑戰15元，以調高25倍本益比計，中長線目標價可上看360元，不過，近日大環境不佳，除通膨壓力仍在，中國大陸爆發民營地產債券利息違約事件，再加上8月出口連續不好，因此短線在297元至354元區間操作較妥。

AI股占據台股盤面主流好一陣子，個股漲跌分成好幾個節點，但交易量始終是排名前十，原先以緯創(3231)漲勢凌厲成為族群指標，接著以廣達(2382)為馬首是瞻，但廣達現今股價已處高點，理周投研部認為，輝達公布財報後會是AI股再起一波狂潮，而技嘉有機會成為領頭羊。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1200期 陳春霖）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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