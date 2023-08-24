外資買超122億 台股「這結構」透露方向

外資買超122億 三大法人8/24買超台股154億元

輝達財報出爐，並非短多出盡！外資等三大法人周四（8/24）再度同步逢低加碼，盤中雖一度在高檔行進間清洗持股信心不足浮額，而有約171點的上下差距的震盪，但大盤始終是維持74點以上的漲勢，顯示逢低撿便宜貨者大有人在，大盤同時重返月線之上。

外資等三大法人今合計買超台股154.63億元。包括外資與陸資買超122.58億元；投信法人買超29.88億元；自營商自行買賣部分係買超7.21億元，避險部分係賣超5.05億元，合計單日買超2.16億元。

（工商時報 數位編輯）

盤後》3天破3關！三王領軍 帶量攻克月線

台股在台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)前三大權值股尾盤全面收高帶動下，指數震盪收高，終場以16770.87點作收，上漲193.97點，漲幅1.17％，成交金額4437.65億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股收盤突破月線反壓站回月線之上，連續3個交易日大盤從克服5日均線反壓開始，10日線、月線也持續收復，日K線連續二天收中長紅，且今天出現16588-16651點帶量的往上跳空缺口，量能創下8月2日帶量長黑以來的最大量，量價結構再度轉為價漲量增的多頭走勢，10日均線周五也有機會轉為多方格局，量價結構有利多方表現。

融資餘額近期也從高檔回落，融券則是在近期出現明顯增加，籌碼對於多方有利；日線的技術指標，日KD指標目前維持交叉往上，RSI指標也是在50以上多方區，MACD雖維持空方格局，但持續收斂，預期股價有機會出現跌深反彈。

經濟情勢方面，台灣綜合研究院公布7月份EPI電力景氣指數，連續三個月用電跌幅收斂，整體產業電力景氣燈號由藍燈，轉好至黃藍燈，是去年10月來連續九顆藍燈後，首度止跌回升變燈。

工業生產統計，其中製造業7月生產指數84.24、年減15.68％、連續14個月負成長，年減率預期將縮小，7月外銷訂單477.3億美元、年減12％，連續11個月負成長，但表現已優於預期。

三項經濟數據走勢均出現轉向訊號，反映出整體製造業景氣有望築底後，逐步回升，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續推展，下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注製造業生產動能逐步回升，對台股是正面訊息。

（時報資訊 莊丙農）

台股漲193點 16,800點關卡得而復失

輝達（NVIDIA）財報大幅優於預期，早盤AI族群領軍上攻，但盤中緯創等指標股賣壓出籠，漲跌互見，終場台積電漲12元，收564元，加權指數收盤漲193.97點，收在16770.87點，16800點關卡得而復失。

台股加權指數終場上漲193.97點，收在16770.87點，漲幅1.17%，成交金額新台幣4437.65億元。

觀察權值股表現，台積電終場漲12元，收564元，漲幅2.17%；鴻海上漲2.82%，收109.5元，廣達終場小漲0.19%，緯創翻黑，收跌3.92%，技嘉漲5.83%，光寶科上漲2.02%，緯穎下跌1.13%。

分析師指出，輝達財報大幅優於預期，比市場樂觀更多，對AI族群而言是一大利多，帶動台股勁揚。

(中央社)