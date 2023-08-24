不只台積 外資點名這幾檔也和輝達一起嗨

輝達財報飆 外資叫好受惠股出爐

輝達財報搶眼，單季營收135.1億美元，季增加88％，美系外資出具最新研究報告，針對輝達供應鏈相關半導體個股釋出最新看法，除看好台積電（2330）和CoWoS封測廠外，還有包括京元電（2449）、世芯-KY（3661）、信驊（5274）和ASMP等也均受到青睞。

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）第二季財報亮眼，單季營收135.1億美元，季增加88％，毛利率達71.2％，在最新釋出的美系外資報告中，該外資表示，單季營收明顯優於原先預估的130億美元，符合先前所預測的最佳情境，有利於台積電股價上漲5％。

美系外資表示，輝達在財報電話會議上指出，合作的供應鏈夥伴都很支持AI GPU，後續每季供應量都會持續成長，此外，輝達也強調H100AI GPU出貨量不會受CoWoS（Chip-on-Wafer）產能的限制。有鑑於此，看好AI半導體供應鏈有機會持續受惠，尤其是輝達AI GPU主要晶圓代工廠台積電和CoWoS封測廠。

除與輝達有合作的台積電和CoWoS封測廠外，美系外資也點名其他相關供應鏈個股也有機會做出正相反應，包括京元電、世芯-KY、信驊和ASMP等。

（時報資訊 王逸芯）

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