8/24上市、櫃企業營運快報

今(8/24)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.以目前在手及洽談中的專案來看，紅木-KY(8426)今年下半年業績仍將迎風高飛，出貨熱區包括中東、澳洲等，全年度營運有機會創新高。

受惠於奢侈品客戶持續展店及擴點佈局，紅木第2季已擺脫以往的傳統淡季情形，自5月份起工廠產線進入加班趕工狀態。第2季出貨以室內裝潢產品居多，為消化訂單的加班及因應時效致部份出貨採空運外，馬來西亞工廠因當地電價費率調漲，綜合影響下單季毛利率較第1季滑落。

2.TOYOTA全新輕休旅車YARiS CROSS於全球首發後即受台灣消費者熱烈討論與關注，和泰車(2207)為回應國內消費者期盼，即日起接受客戶預購YARiS CROSS，讓引頸期盼的車迷能及早預約入主。

和泰車旗下Yaris在6月底正式停產，由於價格僅63.9萬元，受到不少小資群青睞，過去車型單月領牌數曾創下3175台亮眼紀錄，而在停產後，Yaris Cross全球首發同樣受到關注，和泰車預計9月28日假南港舉行上市發表會，車廠10月初下線，並且隨後開始交車。

3.國內外政經局勢變化，造成短期投資買盤收手及部分高資產族觀望，整體新建案市場以置產、自住買盤為主力，據住展雜誌統計，今年截至7月底止，北台灣有159個總銷10億元以上的住宅建案進場銷售，之中僅4個建案「確認完銷」(定義為實價登錄揭露成交筆數大於或等於建案可售戶數)，占比僅2.5％。

4.台灣7月智慧型手機銷售榜出爐，單月智慧機銷售量37.3萬支、月增近3萬支。就前20大單機表現來看，儘管蘋果iPhone 15系列確定在9月登場，但iPhone全系列在7月前20名熱銷榜中依舊拿下了7席，值得注意的是，觀察到iPhone 13全系列都已經掉出前20名以外了，也代表著iPhone 14價格似乎已經到了甜蜜點；至於非蘋部分，三星也同樣拿下7席。

5.捷絲旅台南館歡慶開幕二周年，即日起祭出優惠住房專案鼓勵國內外旅客來趟台南悠閒之旅，官網預訂「一起享優惠住房專案」贈餐飲招待券及涮嘴成功薏米花，老顧客訂房加碼贈最高每晚折價400元。

另推出「二天一夜‧唇唇欲丼住房專案」，入住網美最愛鼓城套房，還可品嘗捷食藝最新精緻丼飯套餐，主廚嚴選伊比利豬、海膽、廣島牡蠣、魚子醬等豪華海陸食材，三款丼飯恣意選擇給旅人奢華舒適的住宿體驗，官網訂房再享加購高鐵票七折起優惠。