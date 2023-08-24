8/24盤中熱門焦點股

今（8/24）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）躋身Nvidia 3D VC散熱鏈 奇鋐一度漲停

Nvidia展望樂觀，奇鋐(3017)挾已順利通過Nvidia 3D VC認證，躋身為Nvidia GPU散熱兩大供應商之一，營運有望從下半年一路好到明年，獲市場青睞，今天盤中股價強攻漲停板，創下掛牌新高價。

Nvidia公布上季財報及本季展望，其中上季營收135.1億美元、毛利率為71.2%、調整後淨利為67.4億美元，每股淨利2.7美元，Nvidia預期，本季營收約160億美元及調整後毛利率為72.5%，雙雙遠優於市場預期，讓躋身為Nvidia 3D VC散熱供應商之一的奇鋐獲得市場追捧，盤中股價創下掛牌新高。

奇鋐上半年稅後盈餘為22.08億元，年增19.88%，EPS為6.03元，累計前7月合併營收為318.58億元，年增2.08%。

目前AI伺服器佔奇鋐伺服器營收比重已達一半，而且一季比一季高，受惠於AI伺服器產品出貨放量，奇鋐董事長沈慶行表示，第3季會比第2季好一點，但毛利率會上去比較多，第4季會比第3季好一些，如果現在開案的AI伺服器案子都順利拿到，明年會比今年好很多。（時報資訊 張漢綺）

（2）鴻海大象跳上110 這些股票跟著high

市場傳出輝達擴大與鴻海(2317)合作，其獨家承接輝達最新的「地表最強」AI晶片「GH200」模組訂單，搭載輝達「L40S」繪圖處理器(GPU)的推理卡大單也落入鴻海手裡。相對世芯-KY(3661)、技嘉(2376)等爆發式攻漲，今日鴻海大象「漲」相低調卻仍見亮點，走高3%突破110元，重新挑戰高檔壓力。

其他電子還有致茂(2360)、昇貿(3305)、無敵(8201)等秀出半根漲停板的威力，汎銓(6830)、盟立(2464)、固緯(2423)、鴻準(2354)等走高1%，向來低調的其他電子族群類股漲幅逾2%，在電子股中表現僅次於電股設備股。

鴻海與輝達合作已久，一條龍包辦AI晶片模組、基板、主機板、伺服器到機櫃等領域，為輝達打造AI伺服器供應鏈的完整解決方案。此次傳出輝達NVIDIA最強新品由鴻海奪大單，獨家獲得AI晶片模組及GPU推理卡訂單，法人指出，AI晶片模組是伺服器供應鏈中毛利最高的產品，鴻海毛利率將有感提升。為此，鴻海不對單一業務與訂單動態置評，倒是股價表態，跳漲站上110元，大象手舞足蹈。

輝達開大獎、AI喊燒，台股今日大漲逾200點一舉攻上月線，10：30過後台股量能已超過2600億元，量價齊揚形成短多攻擊訊號，不過受制於內外環境變數，操作上仍要保持彈性，同時嚴控資金水位。第一金投顧董事長陳奕光表示，台股具有下半年GDP逐季走升、資金面寬鬆、上市櫃下半年及明年獲利更好的底氣支撐下，今日登月線下一步若能站穩季線，有望在中秋節前挑戰今年高點。（時報資訊 張嘉倚）

（3）盤中熱門焦點股：

1.兆赫(2485)：受惠明年低軌衛星持續成長，盤初爆量火速攻漲停價25.1元，股價挺進逾2年高。

2.廣達(2382)：明年AI獲利占比，大摩看翻倍至28％，激勵跳空大漲，再創24年高價282元。

3.奇鋐(3017)：Q3展望樂觀，大摩看好AI帶動下半年至2024年毛利率水漲船高，三大法人連2買相挺，差一檔漲停，改寫天價391元。

4.緯創(3231)：輝達財報驚豔、盤後飆1成，AI概念開香檳，外資連3買點火，開高後漲勢收斂，力保130元及月線。

5.矽統(2363)：市場看好聯電資源挹注有助後續展望，買氣續爆發，推升股價觸及漲停36.3元。

6.京元電子(2449)：受惠AI測試需求大增，下半年營收逐季走揚，投信法人續買，放量再創新高價83.5元，但反壓尾隨。

7.華城(1519)：7月EPS激增11倍達0.99元，創單月新高，一度強彈7%，進逼300元天價。

8.兆遠(4944)：Q2業績持續發酵，股價連6漲停，衝上15.95元。

9.寶一(8222)：上半年EPS較去年同期轉盈，搭上軍工題材重燃，股價急拉大漲9%，重登50元。

10.台積電(2330)：輝達報喜激昂，昨夜ADR跟漲2.15%，帶動盤初股價躍過月線，最高來到563元。

11.聯電(2303)：昨夜ADR彈升1.63%，盤初順勢收復5日線，漲逾1%。

12.豐達科(3004)：軍工題材重獲關注，昨三大法人聯手買超318張，盤初躍過月線、重返百元俱樂部，一度衝上漲停108.5元。

13.中鋼(2002)：喊話「東南亞產能爆發」短線影響不大，盤初股價淡定貼近平盤整理。

14.裕隆(2201)：昨獲三大法人合計買超687張，今日除息0.93457元、開盤參考價73.8元，盤初最高75.2元，填息達陣。

15.青鋼(8930)：8月以來至23日止，三大法人合計買超509張，盤初股價隨大盤彈升約2%，拚返5日線。

16.昇達科(3491)：低軌衛星商機明年看俏，早盤走高約3.5%，飛過月線、觸及150元。

17.國光生(4142)：搶下新型流感疫苗預購案，早盤放量揚約3%。

18.中環(2323)：昨日外資轉買6000張，股價漲約2.7%，收下5日線及月線。

19.技嘉(2376)：大摩點名2024年AI占營收比重前三名企業，聞訊強彈5%，站上本月高。

20.駐龍(4572)：除權息搭上軍工反彈列車，衝高大漲6%，填權息邁大步。

21.漢翔(2634)：前7月營收年增43％，董座看好今年業績，股價再攀升至近期新高62.4元。

22.創意(3443)：AI伺服器專案將於2024年量產，成長可期，買盤推升股價再創本波反彈新高1560元。

23.世芯-KY(3661)：受惠AI暢旺，公司上修今年財測，股價再創2590元新高，坐穩股王。

24.信驊(5274)：長線將受惠AI需求提升，股價大漲逾8.5%攻上月線，坐穩股后寶座。

25.台星科(3265)：在AI、HPC封測領域深耕多年，隨著高階封測訂單挹注，Q2起營收逐步回溫，股價平波段新高。

26.旺矽(6223)：第三季展望樂觀，預估營收季增個位數百分比，全年再創新高，股價攻月線。

27.伊雲谷(6689)：積極擴展大型企業客戶，看好生成式AI提升客製化需求，早盤企圖收復年線。

28.波力-KY(8467)：Q2不派利無阻買盤進場，早盤最高站上67.5元、漲幅逾8%。

29.宏碁資訊(6811)：輝達財報展望振奮AI族群，今早止跌收復兩道短均。

30.金像電(2368)：輝達財報點火AI行情，高檔整理結束，股價漲逾5%、達222元，再創高。

31.建準(2421)：AI題材再度爆人氣，重新返回150元再戰前高壓力區。

32.群電(6412)：Q3營運看好+外資買超+大盤衝高，量能激增大漲4%，有機會迎戰前高。

33.致茂(2360)：搭上AI多頭列車，大漲半根漲停板突破300元，強勢創高。

34.昇貿(3305)：明年AI伺服器所用錫膏將出量，輝達財報安定軍心，一度大漲7%，突破本波起跌點。

35.合正(5381)：旗下三江電機再獲台電7.22億元標案，漲停慶祝。

36.群翊(6664)：積極拓展半導體先進封裝等三大領域，且H2為出貨高峰期，股價連3紅V型反彈，漲幅一度達7%。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）輝達驚喜報 股王股后領伺服器概念股同樂

輝達(Nvidia)財報今日凌晨揭曉，昨日權王台積電(2330)與AI概念族群即暖身蓄勢，期望傳來喜訊鳴槍開跑，而輝達也果真沒讓市場失望，上季營收翻倍成長、獲利更暴衝逾4倍，且本季財測超乎市場預期，激勵昨夜美股揚升，今早台股多頭接棒後，一路狂飆逾200點，突破月線、連過3關，敲門16800，資金湧向電子相關族群。

其中，伺服器概念股多頭強強滾，由股王世芯-KY(3661)牽手股后信驊(5274)漲逾6%帶隊，技嘉(2376)噴量觸頂衝鋒，引領金像電(2368)跟漲逾5%，廣達(2382)、欣興(3037)、創意(3443)、健策(3653)等齊漲約4%，台積電(2330)、英業達(2356)、緯穎(6669)、普瑞-KY(4966)等也分別漲逾1~1.9%不等，High成一片。

Nvidia財報再度驚艷市場，法人指出，AI尚處發展初期，未來兩年ASIC尚未被大幅採用前，Nvidia是AI GPU獨霸公司，AI伺服器硬體需求將有三大來源，包括大型CSP訓練模型持續更新、企業端隨經濟復甦重回成長、新增的國家級資料中心建置需求，如中東Vision2030，將同步推動AI伺服器明年成長逾倍

法人調查顯示，今、明年AI伺服器出貨至20萬台、50~55萬台，看好台股供應鏈受惠。而台股供應鏈中，廣達(2382)為Nvidia各款AI產品首發供應商，客戶為美系四大CSP，近期增資歐美產能就近供應客戶，因廣達在AI伺服器市占達25%，下半年廣達有GPU取得優勢，上修第三季伺服器營收季增20~30%，第四季維持雙位數成長，AI Server成長將較去年倍增。

而技嘉(2376)第三季受惠缺料逐步緩解，AI伺服器營收挹注，預期下半年AI伺服器占比重拉升至45~50%，上修伺服器營收成長至55~60%。緯穎(6669)今年AI比重僅個位數，然2024年因拿到多專案，估AI伺服器營收比重拉升至27%，是相對評價低檔且純伺服器之ODM。（時報資訊 李慧蘭）

（5）智邦破500天價漲停 網通股樂

電子股周四依舊是股民最愛，早盤成交比重超過8成，包括電腦周邊、半導體、網通等漲勢居前，近期轉強的網通股在股王智邦(2345)登高一呼飆漲停破500元天價鼓舞下，低價熱門股兆赫(2485)連2日爆量攻頂，隴華(2424)、系通(5348)盤中跟進亮燈，仲琦(2419)、台揚(2314)、建漢(3062)、友訊(2332)、台通(8011)等緊隨其後，百元股華星光(4979)、啟碁(6285)、耀登(3138)、昇達科(3491)亦聯袂走高。

股王智邦(2345)獲中信投顧看好AI長線發展可期，評價仍有上調空間，維持增持評等，在400G交換器產品需求維持強勁，下半年進入傳統旺季，SmartNIC新品有望在第四季貢獻營收，近日在土洋法人對作下突破重圍，強拉漲停奔上天價514元。

SpaceX本月第6次執行二代星鏈衛星迷你版發射任務，Starlink衛星發射總數達5,005顆，包括啟碁(3062)、台揚(2314)、建漢(3062)及兆赫(2485)等網通廠明年營運可望受惠，兆赫(2485)擁低價優勢吸引外資連7買，連2天爆量漲停，成交及委買張數均破2萬張，並站上逾2年高價，帶動台揚(2314)、建漢(3062)跟進強彈逾3%。

啟碁(6285)雖不評論低軌衛星相關接單及出貨，但認為在產業逐漸成熟下將持續成長。法人圈則估計，來自低軌衛星的營收貢獻應是國內業界最大的，近五日獲三大法人買超8558張，今日價量俱揚走高4%，改寫逾17年高價。

昇達科(3491)看好明年低軌衛星商機，相關營收可望持續成長，耀登(3138)目前產品已在客戶認證中，預期明年可望搶搭此商機順利供貨，推升股價聯袂走揚逾2%。

分析師表示，今年底及明年包括SpaceX、OneWeb、Telesat、亞馬遜全球四大低軌衛星廠都將持續發射衛星，台灣相關供應鏈明年營運將持續受惠。網通族群在美國基建420億美元法案加速推廣寬頻網路，可望挹注明年訂單動能，AI生成帶動算力大幅躍升將需要更大頻寬，加速光通訊傳輸400G、800G滲透率，也有利台灣供應鏈。(時報資訊 龍彩霖)

（6）合正獲台電7.22億元訂單 激勵股價漲停

合正科技(5381)代子公司公告以「改良套管型桿上變壓器」取得台電訂單，得標金額共7.22億元，目前訂單能見度已到2025年，受此激勵，今天盤中股價強攻漲停板。

合正於2023年第1季併購三江電機，跨足變壓器領域，成為合正主要業務，三江電機為台電承製能力評鑑合格廠商，而合正所生產的「改良套管型桿上變壓器」、「亭置式變壓器」及低耗損高效能的「非晶質變壓器」，也順利切入綠電設備。

合正積極加入台電強韌電網計畫，包含追求設備穩定運轉、汰舊換新等項目，合正表示，此次接獲台電「改良套管型桿上變壓器」訂單，合正產能全開，將依台電交貨時程，提供穩定兼備高品質的出貨，目前訂單能見度已到2025年。

合正指出，變壓器不只在配電系統中扮演不可或缺的角色，發展再生能源儲能系統也都需要變壓器，合正近年來積極轉型，透過自身技術及產品獲台電訂單，投身台灣強固電網行列。

合正上半年稅後盈餘為3915萬元，每股盈餘為0.19元，累計前7月合併營收為8.53億元，年增349.34%。（時報資訊 張漢綺）

（7）輝達唱旺AI 台光電等多檔同創高

輝達（Nvidia）財報及展望優於預期，盤後股價應聲飆漲、漲幅超過9%，也帶動台系AI相關族群今(24)日買盤歸隊，多頭主帥台積電(2330)跳空開高率台股收復月線大關，AI一軍廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)等全數跳空開高，以及傳出接單利多的鴻海(2317)跟進上漲。

AI一軍廣達(2382)今早股價一度漲逾7%達282元再創高，具籌碼優勢的中大型AI指標股更有多檔創新高，包括京元電(2449)、健鼎(3044)獲本土投信法人持續抬愛，PCB台光電(2383)、銅箔基板廠金像電(2368)亦同步再攀高，散熱廠奇鋐(3017)獲土洋法人聯袂買超推升股價突破390元。

台積電(2330)周三股價提前發動攻勢挑戰月線。輝達未來發展持續正向，主要投片廠商台積電同步受惠，未來AI推升高階GPU需求，台積電的AI占比也將推升至1成。

輝達周三終場勁揚3.17%、收471.16美元，創7月18日以來收盤新高。

輝達（Nvidia）上季財報優於預期，營收年增一倍，且本季營收估將比去年同期大增170%，盤後股價再飆升近一成，站上516美元，再創歷史新高，使其市值暴增約1,100億美元，達到1.27兆美元。

輝達周四股價將挑戰歷史新高，也連動台系AI相關族群今(24)日買盤加溫，包括緯創(3231)、廣達(2382)、京元電、英業達(2356)、技嘉(2376)、仁寶(2324)、光寶科(2301)及鴻海(2317)都擠進前十大成交個股。

傳出奪下輝達最強新品大單的鴻海(2317)今日跳空開高，站上月、季線，盤中漲幅逾2.8%達109.5元，成交量居第十大。（時報資訊 沈培華）

（8）華城24日盤中創新天價 成首家股價破3百元的機電大廠

機電大廠華城因台電強韌電網計畫、美國各州電力公司汰舊換新變壓器等重電設備而受惠，7月合併營收及獲利因外銷成長，獲利暴增，自結7月EPS達0.99元，年成長11.38倍，創單月新高；前七月EPS攀升至3.86元，創歷年新高。

法人預期，華城下半年合併營收至少70億元，全年合併營收110億～120億元，EPS上看4元，營收及獲利雙雙締造歷史新高。依目前獲利速度，全年獲利可望超前達陣。獲利看增，24日股價大漲，上漲8.5元而以285.0元開出，盤中股價最高達301.5元，再度改寫新天價，成為首家股價突破300元的機電大廠。

台電強韌電網計畫、外銷及綠能產業是華城今年營運成長三大動能，整體在手訂單突破百億元。近期股價飆漲而遭列警示股，被證交所要求公告自結財報。

華城23日公布，自結7月合併營收12.42億元、年增251％，稅後純益2.59億元、年增11.95倍，EPS達0.99元；加上上半年EPS達2.87元，華城前七月EPS攀升3.86元，賺贏去年度EPS為3.21元，改寫歷年獲利新高。（工商時報 沈美幸）

（9）奇鋐再歷史創天價 3檔AI散熱股齊漲

輝達（Nvidia）財報及展望均優於預期，激勵Nvidia盤後一度大漲逾9%，激勵台股AI概念股全面勁揚，散熱族群由奇鋐領軍，早盤以391元再創歷史新天價，帶動建準、雙鴻、健策漲勢。

受人工智慧（AI）晶片需求驅動，輝達24日清晨公布上季業績，營收135.1億美元，季增88%，年增101%，表現優於市場預期的110億美元。

展望第3季，營收預估160億美元，也大幅優於華爾街預估的125億美元，並且宣布將實施庫藏股250億美元。

亮眼的財報，加上強勁的展望，激勵台灣AI相關供應鏈今天全面開高，新股王世芯-KY漲幅超過6%，早盤以2590元再創天價；散熱股領頭羊奇鋐漲幅逾9.5%，早盤最高來到391元，而後鎖住漲停價391.5元。

在奇鋐續創新高帶動下，建準漲幅也有半根停板，挑戰歷史新天價企圖心強烈，雙鴻、健策、尼得科超眾漲幅也在3%以上，族群表現在AI次族群相對領先。（中央社）