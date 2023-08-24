輝達財報亮麗 法人：台股AI族群拚續強

輝達（NVIDIA）第2季財報亮麗，財測優於預期，盤後股價漲逾6%，美股收盤勁揚，費半指數漲逾2%；台股23日漲逾139點，站上16500點，法人指出，輝達財報將為AI族群利多帶來實質支撐，樂觀看待台股今天繼續上攻。

美國晶片設計大廠輝達公布財報，表現超出預期，第2季收入較去年同期的67億美元翻倍，達135.1億美元，季成長88%，第2季每股盈餘為2.48美元，預計第3季營收約為160億美元，年成長將為170%；受惠財報亮眼，輝達盤後股價漲逾6%。

美股主要指數收盤勁揚，道瓊工業指數終場上漲0.54%點，標準普爾500指數上漲1.1%；那斯達克綜合指數揚升1.59%；費城半導體指數勁揚2.11%。台積電ADR則上漲2.15%。

台股23日收盤上漲139.29點，漲幅0.85%，收在16576.9點，成交值新台幣2897.19億元，加計盤後交易約2942.36億元。

法人分析，輝達公布財報前，投資人已對AI後市展望樂觀，台積電昨日帶動指數走高，隨著輝達財報公布展望樂觀，台股將反映利多，也為AI概念股基本面帶來實質支撐，但也要留意部分已經反映且漲多的相關概念股利多出盡。