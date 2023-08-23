AI貢獻占比大摩全解密 緯穎等3檔最高

AI全球指標輝達公布財報，市場話題持續聚焦，摩根士丹利證券針對研究範圍中的11檔台系下游硬體股，深入拆解來自AI的營收、獲利比重，除發現緯穎（6669）、廣達（2382）與技嘉（2376）的占比最高，明年起更有八家公司來自AI的獲利貢獻高達雙位數百分比，AI正式揭開實質貢獻營運新紀元。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟指出，在大摩開啟基本面研究的下游硬體個股中，2024年時AI占營收比重前三名的企業分別是技嘉、緯穎與廣達，貢獻度介於26％～39％之間。

更驚豔市場的是，技嘉、緯穎、廣達三大AI受惠股可不是只有營收比重拉高，若從獲利占比的角度來看，AI占緯穎獲利組成從2023年的4％，將大增3倍、至2024年的16％，2025年再倍增為32％，幅度驚人；AI對廣達的獲利占比，則是從今年的13％，翻揚逾倍至明年的28％，2025年貢獻獲利比重與緯穎一樣，都是32％；至於下游硬體股大賺AI財的榜首寶座，則由技嘉以占獲利38％的高比重奪下。

2024年起，AI占整體獲利比重達雙位數百分點的企業，除了上述的技嘉、緯穎、廣達外，還有緯創、金像電、致茂、奇鋐與建準。

施曉娟認為，伺服器ODM廠的投資上，目前以緯創為首選，一來是股價經過修正後，目前散發出投資吸引力，另一方面，根據大摩的調查，緯創HGX GPU 基板市占穩固，並沒有流失給工業富聯（FII）風險。

廣達身為美國科技巨擘的機架式伺服器最主要組裝夥伴，第四季起將放量出貨，還加上車用商機助陣，獲得包含大摩在內的內外資研究機構一致讚賞，股價未來預期則以匯豐證券賦予的340元，居外資圈最高。摩根士丹利亦看好華碩後市，點出的利多則包含PC即將復甦、新推出的電競掌機ROG Ally銷量不俗，至於AI伺服器則將於2024年始產生貢獻。

AI伺服器零件供應商方面，摩根士丹利青睞光寶科、奇鋐、建準與金像電，主要看好AI商機將貢獻營收增長，下半年至2024年的毛利率連帶水漲船高。測試設備則以致茂最得大摩歡心，強調致茂作為輝達AI GPU系統級測試設備獨家供應商，未來也可望進一步擴張客群。

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