最純輝達概念股 台積擺尾 今戰月線反壓

市場對輝達24日凌晨發布的財報多正向看待，台積電集AI、蘋果新機拉貨等多重利多，配合短線股價已提前反應第三季旺季不太旺的利空，外資連兩日回頭敲進台積電6,800多張，推升23日大漲11元、收552元，站上5日及10日線，蓄勢向月線552.4元靠攏，成為台股最佳助攻手。

■列為最純的輝達概念股

全球AI股精神指標股輝達，22日股價漲多拉回2.77％，台積電ADR小跌0.35％，然台股AI股大漲一波後，台積電卻是不漲反跌，在大摩欽點15檔AI台鏈，台積電CoWoS先進封裝產能為輝達AI晶片供應商，成為是最純的輝達概念股之一。

據統計，台積電股價從7月中的591元，拉回至8月中的534元，短線修正一成，8月22日外資轉為買超1,749張，市值站上14兆元，23日外資再補5,055張，推升股價收552元大漲11元、市值衝上14.31兆元。

面對輝達財報24日凌晨公布在即，市場屏息以待。凱基優選高股息30基金經理人顏良宇表示，只要遊戲、專業視覺化、專利授權、車用等其他部門業績表現不要太差，受惠資料中心高成長的貢獻，輝達財報優於預期的機率就大，展望也不會差。

■AI、半導體寵愛集一身

顏良宇指出，近2個月AI族群出現雜音，主因供應鏈缺料、缺產能的影響，但整體需求端並未減弱，AI長線趨勢並未改變；輝達第二季出貨主要來自庫存，特別是A100，隨著售價更高的H100在未來幾季的出貨占比提升，輝達營收毛利都有再上修的空間。

護國神山台積電也是半導體股指標，台積電23日股價勁揚11元，貢獻台股指數逾91點，是台股加權指數大漲139點的最重要功臣，同時，上市半導體股指數放量上漲1.75％，收在366.59點，逼近月線368.05點，成交值比重終於從日前低迷時僅15％，回升至25％以上。

在上市半導體個股表現方面，矽統、京元電子同步爆量攻上漲停，外資23日買超矽統21,374張，而京元電子獲投信買超811張，外資及自營商齊賣，三大法人共賣超886張。

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