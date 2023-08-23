大摩解密AI股營收獲利占比 8台系尖兵搶眼

AI全球指標輝達公布財報，市場話題持續聚焦，摩根士丹利證券針對研究範圍中的11檔台系下游硬體股，深入拆解來自AI的營收、獲利比重，除發現緯穎（6669）、廣達（2382）與技嘉（2376）的占比最高，明年起更有八家公司來自AI的獲利貢獻高達雙位數百分比，AI正式揭開實質貢獻營運新紀元。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟指出，在大摩開啟基本面研究的下游硬體個股中，2024年時AI占營收比重前三名的企業分別是技嘉、緯穎與廣達，貢獻度介於26％～39％之間。

更驚豔市場的是，技嘉、緯穎、廣達三大AI受惠股可不是只有營收比重拉高，若從獲利占比的角度來看，AI占緯穎獲利組成從2023年的4％，將大增3倍、至2024年的16％，2025年再倍增為32％，幅度驚人；AI對廣達的獲利占比，則是從今年的13％，翻揚逾倍至明年的28％，2025年貢獻獲利比重與緯穎一樣，都是32％；至於下游硬體股大賺AI財的榜首寶座，則由技嘉以占獲利38％的高比重奪下。

2024年起，AI占整體獲利比重達雙位數百分點的企業，除了上述的技嘉、緯穎、廣達外，還有緯創、金像電、致茂、奇鋐與建準。

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