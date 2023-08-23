外資認錯爆買矽統 這檔金融股慘遭連9賣

權王台積電(2330)領軍攻高，台股23日加權指數收16,576.90點，漲139.29點或0.85%，總成交值2,926.66億元。三大法人買超86.45億元，其中外資買超58.94億元，投信、自營商分別買超21.35億元及買超6.08億元。

IC設計廠矽統新任董座將由聯電(2303)董座洪嘉聰出任，市場期盼營運新氣象，進而帶動股價爆大量奔漲停33元。外資也即刻跟進，今轉買超2.1萬餘張，回補昨日調節的1.3萬多張。

外資今擴大買超中信金6,571張，迄今連3買，也是今天唯一入列前10大的金融股。

外資買超前十大個股，依類別分，9檔電子股、1檔金融股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，2檔買超上萬張，榜首為矽統(2363)，買超2萬1,373張，誠美材(4960)、緯創(3231)名列二、三名，分別買超1萬144張及買超9,803張。第四及第五名為英業達(2356)、宏碁(2353)，其他依序為精英(2331)、中信金(2891)、中環(2323)、矽格(6257)及台積電(2330)。

●外資23日買超前十名：

1.矽統(2363)收33.00元，漲3.00元或10.00%，外資買超2萬1,373張。

2.誠美材(4960)收12.60元，漲0.30元或2.44%，外資買超1萬144張。

3.緯創(3231)收127.50元，漲4.00元或3.24%，外資買超9,803張。

4.英業達(2356)收59.20元，漲1.00元或1.72%，外資買超9,645張。

5.宏碁(2353)收37.70元，漲0.10元或0.27%，外資買超6,776張。

6.精英(2331)收32.00元，漲0.80元或2.56%，外資買超6,659張。

7.中信金(2891)收23.70元，漲0.15元或0.64%，外資買超6,571張。

8.中環(2323)收12.90元，漲0.05元或0.39%，外資買超6,046張。

9.矽格(6257)收55.40元，漲2.80元或5.32%，外資買超5,656張。

10.台積電(2330)收552.00元，漲11.00元或2.03%，外資買超5,054張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.矽統(2363)三大法人累計賣超4962張，其中外資賣超4,980張、投信買超0張、自營商買超18張；融資增1萬3,641張、融券增4,053張，券資比19.38%。

2.誠美材(4960)三大法人累計買超8,247張，其中外資買超6,761張、投信買超0張、自營商買超1,486張；融資增4,124張、融券增119張，券資比0.47%。

3.緯創(3231)三大法人累計賣超6萬1,376張，其中外資賣超6萬2,638張、投信買超2,018張、自營商賣超755張；融資減4,648張、融券增457張，券資比8.51%。

長榮航、開發金、聯電登賣超前三名

台股23日加權指數收16,576.90點，漲139.29點或0.85%，總成交值2,926.66億元。三大法人買超86.45億元，其中外資買超58.94億元，投信、自營商分別買超21.35億元及買超6.08億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、4檔金融股及3檔傳產股；依股價分，1檔百元股、9檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為長榮航(2618)，賣超3萬7,132張，開發金(2883)、聯電(2303)名列二、三名，分別賣超1萬2,958張及賣超7,479張。第四及第五名為光寶科(2301)、玉山金(2884)，其他依序為華南金(2880)、新光金(2888)、陽明(2609)、友達(2409)及新興(2605)。

榜首長榮航在前(21)日獲外資爆大量買超32.9萬張，今日卸貨3.7萬張，唯一一檔破3萬張，股價今日衝高後搭雲霄飛車下滑收黑。

排名第二的開發金自8月11日至今天天賣超，9天來共賣超12萬4,715張。

排名第三的聯電連3賣，共1萬4,746張。

●外資23日賣超前十名：

1.長榮航(2618)收33.30元，跌0.60元或1.77%，外資賣超3萬7,132張。

2.開發金(2883)收11.80元，股價持平，外資賣超1萬2,958張。

3.聯電(2303)收43.40元，跌0.20元或0.46%，外資賣超7,479張。

4.光寶科(2301)收148.50元，跌0.50元或0.34%，外資賣超6,488張。

5.玉山金(2884)收24.55元，跌0.10元或0.41%，外資賣超5,905張。

6.華南金(2880)收20.80元，跌0.10元或0.48%，外資賣超5,774張。

7.新光金(2888)收9.31元，跌0.02元或0.21%，外資賣超4,691張。

8.陽明(2609)收42.95元，跌0.35元或0.81%，外資賣超3,985張。

9.友達(2409)收17.80元，漲0.10元或0.57%，外資賣超3,583張。

10.新興(2605)收21.25元，漲0.10元或0.47%，外資賣超3,557張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.長榮航(2618)三大法人累計買超30萬7,700張，其中外資買超32萬2,321張、投信賣超1萬350張、自營商賣超4,270張；融資減3,363張、融券增42張，券資比3.85%。

2.開發金(2883)三大法人累計賣超6萬6193張，其中外資賣超6萬7,222張、投信買超1,088張、自營商賣超59張；融資增171張、融券增33張，券資比0.38%。

3.聯電(2303)三大法人累計賣超6萬798張，其中外資賣超6萬698張、投信買超1,460張、自營商賣超1,559張；融資減1,263張、融券增384張，券資比4.35%。

（時報資訊 財經內容中心）

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅23日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。

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