那些年傳產巨頭進軍科技廠 剩它屹立不搖

統一、奇美、台塑集團都是傳統產業的翹楚，儘管各自在現有領域發揮得淋漓盡致、獨霸一方，但現代年輕投資人卻未必知道他們都曾砸重金投資科技產業。不論是統一和仁寶合作的統寶，或是奇美成立的奇美電，又或是台塑集團擔任台積電的創始股東，都曾在各產業中成鎂光燈下的要角，只可惜或是因為產業競爭，或是大環境不善，最後都黯然出場，僅剩下台塑集團底下的南亞科，從最早授權夥伴OKI、IBM、英飛凌、奇夢達、爾必達到現在美光，成為全台唯一的DRAM生產廠商，堪稱是傳統企業轉投資高科技的成功典範。

微驅科技總經理吳金榮表示，約莫1995年間，在工研院舉辦的高科技電子產業市場趨勢研討會中，當時統一企業總裁高清愿先生在會中發言。他說統一企業很努力想進軍高科技電子產業，可是總是不得「其門而入」，希望在座的科技精英們，有機會能幫忙統一企業在高科技產業發展。

那個年代，台灣的半導體產業開始蓬勃發展：台積電、聯電、華邦、旺宏、茂矽、力晶、南亞科、世界先進等半導體公司，在半導體景氣大好，以及DRAM市場供不應求的大多頭行情之下，各公司的營業額、股價，屢創新高，讓傳統產業的老闆們「躍躍欲試」，想進入「前景遠大」的高科技電子產業。

統一集團在1980年代成立統一電子，可惜沒闖出局面

吳金榮說，早在1980年，統一企業就已經成立統一電子，從事電子零組件的買賣。統一電子，雖然起步很早，可能是沒有優秀的經理人，在充滿機會的年代，沒有闖出一番局面。

1999年，統一企業與仁寶電腦，共同投資成立「統寶光電」，研發生產「低溫多晶矽」（LTPS）液晶面板。統寶光電可說是統一企業對高科技產業的大手筆投資，可惜的是，統寶光電無法在面板行業勝出，在歷經多次的奮鬥後，最後被群創購併收場。

同樣是從台南起家的「奇美實業」，也在1990年代投資進入高科技產業。長久以來，奇美實業是全球最大的ABS樹脂供應商，電腦的監視器外殼就是使用ABS材料，因此奇美實業很早就與高科技電子產業有直接的互動，對高科技產業的動向，有第一手的觀察。

許文龍看好液晶面板崛起，認為是劃時代產品

當液晶面板崛起時，奇美實業創辦人許文龍先生，認為液晶面板是劃時代的科技產品，因此下定決心投資液晶面板產業。

1997年，奇美實業決定投入高科技產業，延攬不少原「聯友光電」的工程師加入。

1998年2月，成立「奇美電子」，從事生產彩色濾光片。

1998年8月，成立「奇晶光電」，生產TFT LCD面板。2000年4月奇美電子與奇晶光電合併，以「奇美電子」的名字作為合併公司的名字。

奇美電子經營績效不錯，是當時台灣僅次於「友達光電」的第二大TFT LCD面板公司。

可惜的是面板產業競爭激烈，資本支出連年增加，奇美實業急流勇退，於2010年將公司與群創光電合併，退出TFT LCD產業的經營。

「台塑企業」是台灣塑化業的龍頭，創辦人王永慶先生被日本人尊稱為台灣的「經營之神」。台塑旗下的台塑、南亞塑膠、台化、台塑化，從最上游的煉油、輕油裂解，到生產各式各樣的化學品、塑膠等，是台灣規模最大、產品最完整的石化產業龍頭公司。

王永慶是在半被迫的情況下，成為台積電原始股東之一

台積電創辦之初，政府積極邀請台塑集團投資台積電，可惜當時大家對半導體產業相當陌生，對投資台積電沒有信心。台塑集團在政府的敦促下「勉強」投資台積電，是台積電的原始股東之一。

不過由於王永慶「看不懂」半導體產業，因此沒有長期持有台積電的股票。網路上傳王永慶以17.6元賣清台積電股票，應該是不正確的訊息。台積電自公開上市以來，最低股價在2002年的34.9元，因此17.6元的股價賣出，顯然是不正確。

1990年代初期，台塑集團的王文洋，積極籌劃投入DRAM產業，之後由於王文洋，與呂安妮傳出「不倫之戀」，被迫退出台塑集團，台塑的DRAM事業改由他人接手。

1994年5月，南亞塑膠公司與日本沖電氣（OKI）簽定16Mb DRAM技術移轉合約，1995年3月，南亞科技正式成立，開啟台塑集團在半導體產業的事業版圖。南亞科技有財力雄厚的台塑集團作後盾，在多次景氣循環不景氣的洗禮下皆能愈挫愈勇，存活下來。

南亞科技術授權夥伴更換多次，可窺見DRAM產業的慘烈

南亞科技的技術授權夥伴，從最早的OKI，到1998年轉為IBM，後因IBM淡出DRAM產業，2002年南亞科技與德國「英飛凌」簽訂共同研發技術合約，並合資成立「華亞科技」興建12吋晶圓廠。

後來英飛凌將DRAM部門分割出去，成立「奇夢達」，南亞科技的技術夥伴改為奇夢達。2008年因奇夢達不敵景氣蕭條的衝擊退出市場，南亞科技技術夥伴改為美國的「美光科技」。

從南亞科技多次更換技術夥伴，可窺見DRAM產業景氣變遷，造成不少國際公司無法承受損失，黯然退出市場。奇夢達以及日本的「爾必達」皆是因虧損累累，只得退出市場，或是破產被收購。

南亞科技同樣也歷經多次不景氣的衝擊，所幸在集團的支持下皆能挺過，吳金榮說，目前成為台灣唯一的DRAM專業生產商，是全球DRAM市占率第四名的公司。如今南亞科技有自己開發的技術，堪稱是台灣傳統產業企業投資高科技產業成功的典範。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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